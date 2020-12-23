В Дагестане перенесли подготовку законопроекта о защите жилищных прав граждан

Махачкала, 23 декабря. Единственным недоработанным законопроектом в 2020 году в Дагестане стал документ о защите жилищных прав граждан. Как сообщили ФАН в региональном Минюсте, его рассмотрят после принятия соответствующего закона на федеральном уровне.

По словам врио министра юстиции Дагестана Казимагомеда Сефикурбанова, на текущий год была запланирована разработка 24 законопроектов для внесения в республиканский парламент. Как он рассказал на заседании республиканского правительства, органы исполнительной власти подготовили 23 документа, из которых 18 уже стали законами, еще два одобрены депутатами и три находятся на рассмотрении правительства региона.

Сефикурбанов уточнил, что оставалось подготовить лишь один проект закона, но власти ждали принятия соответствующего федерального документа. Когда этого не произошло, было принято решение перенести рассмотрение регионального проекта на более поздний срок.

«Всего было предусмотрено 24 законопроекта. Все они были представлены за исключением одного – проекта закона об обеспечении защиты жилищных прав граждан. Мы ожидали принятия соответствующего акта на федеральном уровне, но данный проект до сих пор еще не принят. Чтобы не было противоречий, мы отложили его до принятия федерального закона», – пояснил ФАН глава Минюста республики.

Предположительно, закон об обеспечении защиты жилищных прав граждан будет действовать в сфере управления многоквартирными домами, содержания общего имущества собственников помещений, предоставления коммунальных услуг и ряда других аспектов.

На правительственном совещании Сефикурбанов сообщил, что в 2021 году планируется внести на рассмотрение депутатов 17 законопроектов. При этом присутствовавший на совещании председатель комитета Народного собрания Дагестана по законодательству, законности, госстроительству и местному самоуправлению Алавудин Мирзабалаев обратил внимание правительства на то, что в будущем году предстоит работа по совершенствованию законодательства региона в связи с принятыми изменениями в Конституцию России.

«Думаю, что будет внесено много изменений в федеральное законодательство, из чего будет вытекать необходимость изменений и в региональные законы», – предупредил парламентарий.

Поправки к конституции Российской Федерации были приняты в марте 2020 года. Они были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в начале года.