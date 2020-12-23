Жители Триполи выступили против финансовой политики Центробанка Ливии

Триполи, 23 декабря. Граждане Ливии вышли на демонстрацию в знак протеста из-за ухудшения ситуации в экономической и социальной сферах, пишет Libya 24.

По данным телеканала, десятки столичных жителей вышли на улицу с плакатами. Они показывают баннеры с лозунгами, осуждающими финансовую политику, проводимую Центральным банком страны. Все действие снимают на видео и выкладывают в Сеть.

تظاهرات في طرابلس احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي والسياسات المالية - https://t.co/StAv5K65ov pic.twitter.com/qtwVcLEmIx — Libya 24 - ليبيا 24 (@libya24tv) December 23, 2020

Ливийцы обвиняют работников регулятора в коррупции и личном обогащении за счет простых граждан. Под критику также попали чиновники нелегитимного Правительства национального согласия, которые закрывают глаза на ухудшение жилищных и социальных условий в регионе.

Жители Триполи вспоминают времена до убийства президента Ливии Муаммара Каддафи, который направлял средства, вырученные с продажи нефти, на улучшение благосостояния народа страны. В настоящий момент эти деньги оседают в карманах представителей триполитанских «властей» и подконтрольных им террористов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Центробанк североафриканского государства унифицировал официальный обменный курс. Ряд экспертов назвал цену в 4,48 динара за один доллар (США) критической для местных граждан.