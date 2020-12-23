Крымский политолог: Дорвавшиеся до власти украинские националисты окажутся в тюрьме

Крымский политолог Владислав Ганжара заявил о смене стратегии украинских властей. Киев во внутриполитических вопросах и в отношении к жителям Крыма смещает акцент с обвинений Российской Федерации на обвинение конкретно русских людей, отметил эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Существует ли военная угроза для Крыма? Может ли Украина напасть?».

«Цель, которую преследуют люди, инициирующие водную блокаду Крыма и прочие акции против жителей полуострова, — создать максимальный раскол между русскими и украинцами. Мы видим, что сегодня президент Украины Зеленский и украинские националисты уже обвиняют не РФ в присоединении Крыма, а русских и крымчан», — заявил Владислав Ганжара.

По мнению эксперта, новая стратегия украинских националистов, контролирующих власть в стране, заключается в перекладывании ответственности на конкретные этносы.

«Таким образом Украина пытается создать еще больший раскол в своем обществе. Мы знаем, как там нарушаются права русскоязычного и русского населения, в каких условиях живут там наши люди, которые составляют более половины украинского населения», — отметил эксперт.

Жителям Крыма кажется, что чем больше проблем украинские власти попытаются им создать, тем больше они будут удовлетворены, отметил он.

«Это вызывает соответствующую нашу реакцию. Но мы, крымчане, четко разделяем украинский народ и украинскую власть. Поэтому к украинскому народу никаких претензий у нас нет. Но этот режим, который установился в 2014 году, свою оценку получит, и многие из его деятелей откажутся на скамье подсудимых», — уверен политолог.

Ранее сенатор от Севастополя Сергей Колбин в ходе пресс-конференции назвал Крым одним из самых защищенных регионов России.