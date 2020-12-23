Депутат Журавлев предлагает начать правоприменение «Закона Шугалея» с Украины

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предлагает принять «закон Шугалея», чтобы привлекать к уголовной ответственности граждан иностранных государств за недружественные действия по отношению к гражданам России.

«Говорить и разжигать — Бога ради. Пускай они хоть заговорятся, толку от этого не очень много. Есть гораздо более серьезные действия, которые предпринимает не только Украина, но и другие страны, за которые они фактически не несут никакой ответственности. Это меня напрягает больше всего», — заявил Алексей Журавлев в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Существует ли военная угроза для Крыма? Может ли Украина напасть?»

Депутат выступил с инициативой принять «Закон Шугалея», который позволял бы российским судам и спецслужбам рассматривать недружественные действия других стран и наказывать тех людей, которые за это отвечают. Так, под действие документа попадало бы дело сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, которого удерживали в ливийском плену вместе с его переводчиком Самером Суэйфаном в течение полутора лет, кроме того, акт помог бы и другим россиянам, кто находится за пределами Родины не по своей воле.

«Максима вытащили из застенков, а многие наши граждане находятся и в Прибалтике, и в Америке. Нужен четкий перечень ответственных лиц, которые их арестовали, которые их посадили, которые их пытали. И этот перечень должен быть четким и понятным, и наши спецслужбы обязаны этих людей арестовывать. Где — это уже другой вопрос: на территории других стран, как делает это та же Америка — того же Бута и наших летчиков, которых они в Африке арестовали. Соответственно, и мы должны действовать точно так же», — считает депутат.

По мнению политика, если правоохранительные органы РФ не будут это делать, мы не сможем адекватно отвечать на лишенные здравого смысла постановления судов в Америке, которые касаются граждан России.

«Нам нужно поступать точно так же», — уверен Алексей Журавлев.

И начать применение «Акта Шугалея» депутат предлагает с Украины.

«Мы знаем, что там есть террористы, которые готовились к взрыву инфраструктуры Крыма. Мы их арестовали, и они дали признательные показания. Но нужно понимать, кто их готовил, кто их посылал, и они тоже должны попадать под этот акт. И если они появляются на территории третьих стран, нужно их арестовывать любыми способами, доставлять сюда и судить, и давать им определенные сроки. Вот это будет правильным и адекватным ответом», — считает Алексей Журавлев.

Бороться с разжиганием вражды или агрессивными высказываниями иностранцев в адрес России депутат считает бессмысленным.

«За разжигание розни тогда можно любого журналиста арестовывать. Возьмите того же Гордона — это не то что разжигание, он просто врет в наглую, поливает грязью Россию и конкретных лиц, причем выдумывает факты. Тут некоторым надо ставить диагноз, а не включать их в какие-то списки. Нам нельзя уподобляться тому, что делает Украина, вводя какие-то списки и внося туда наших граждан. Мы должны вести себя солидно. А обращать внимание на тех, кто гавкает, нет никакого смысла. А тот, кто делает, должен отвечать за свои поступки», — заявил Алексей Журавлев.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко заявил ФАН, что в нижней палате парламента могут поддержать «Закон Шугалея».