Политолог предупредил об опасности новой цветной революции в Молдавии

Уход премьер-министра Молдавии Иона Кику со своего поста может привести к очередному кризису в республике и цветной революции, заявил ФАН советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, политолог Алексей Бычков.

Кику объявил об отставке с поста главы правительства Молдавии в среду на брифинге.

«Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства», — заявил Кику.

Политик добавил, что проведет встречу с избранным президентом Майей Санду, чтобы обсудить, как правительство будет исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров.

Алексей Бычков заявил об очередном нарастании кризисной ситуации в Молдавии. Он сравнил ситуацию с кризисом 2009 года, когда произошел раскол общества по политическому и внешнеполитическому курсу развития государства.

«Тогда в 2009 году произошла цветная революция, к власти пришла коалиция, которая была направлена на евроинтеграцию Молдавии. И в этой связи произошли серьезные внутриполитические изменения. Сегодня мы наблюдаем похожую ситуацию», — отметил собеседник ФАН.

Политолог не исключил, что новые «евроинтеграторы» приведут Молдавию к такому же социально-экономическому кризису, к которому привел ее так называемый «Альянс за евроинтеграцию», пришедший к власти в 2009 году. Многие из этого Альянса либо находились под следствием, либо были арестованы за хищения и коррупцию, напомнил он.

События в Молдавии в очередной раз доказали, что те, кто приходит к власти на волне евроинтеграции, преследуют свои личные корыстные, финансовые цели. Они занимаются тем, что разворовывают средства, которые Брюссель передает таким странам, как Молдавия, для социально-экономического развития и антикоррупционной деятельности. Такой же сценарий мы видели и на Украине, подчеркнул Бычкин.

«Уход Кику связан с тем, что государство ждет период политической турбулентности. На сегодняшний день Молдавия переживает период политического кризиса и раскола, как в 2009 году. Он может привести к последствиям, которые могут повлечь за собой новую цветную революцию», — предупредил эксперт.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что проигравший гонку за президентское кресло Игорь Додон ради борьбы за свое политическое будущее начинает выполнять свои предвыборные обещания.