Авиаэксперты нашли уязвимости в российском проекте самолета на замену «кукурузнику»

Разработчики нового российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», призванного заменить легендарный «кукурузник» Ан-2, могут не уложиться в заявленную стоимость проекта. Эксперты ФАН назвали возможные причины, по которым у авиаконструкторов возникли экономические трудности.

Не укладываются в 120 миллионов

Выступая в июле 2020 года на совещании в Совете Федерации, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров заявил, что в декабре разработчик легкомоторного самолета (ЛМС-901) «Байкал» должен сдать для испытаний экземпляр самолета. На деле модель, выполненную в масштабе 1:7, продули в аэродинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) только в конце ноября.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что у авиаконструкторов могли возникнуть экономические трудности.

«Если по скорости, дальности и взлетно-посадочным характеристикам в целом разработчикам «Байкала» удалось выполнить план, то уложиться в стоимостные параметры довольно сложно», — заявил ФАН Пантелеев.

Дело в том, что объявляя год назад конкурс на разработку замены Ан-2, Минпромторг одним из главных критериев ставил именно стоимость нового самолета. По оценке ведомства, она не должна превышать 120 млн рублей за машину.

На конкурс было предложено несколько отечественных разработок, созданных с использованием зарубежных комплектующих, утверждает редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров. Но все они имели существенный минус.

«Созданные на базе зарубежных решений конкуренты «Байкала» были неплохие — их можно было бы адаптировать для наших условий и климата. Но, единственное, нельзя было обойти стоимость такого самолета — стоимость конкурентов «Байкала» была очень высока. А новый самолет должен быть доступным и, самое главное, дешевым», — объясняет авиаэксперт.

Разрабатывавшим почти 70 лет назад Ан-2, специалистам опытно-конструкторского бюро при Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова удалось создать неприхотливый, надежный и дешевый самолет. «Кукурузник» брал на борт до 12 пассажиров, полторы тонны груза, был прост в обслуживании. При необходимости его можно было отремонтировать в чистом поле, объясняет Гусаров.

«Ан-2 прекрасно разбирался, ремонтировался и собирался, как говорится, и в поле, и в заводских условиях, — рассказал собеседник ФАН. — Добавьте к этому, что хотя его и называли «тряпколет», Ан-2 был обтянут специальным материалом. В этом было его преимущество — с него стянули этот материал, раздели, починили — и заново надели».

Дополнительные двигатели дадут рентабельность

Новый «Байкал», изготовленный из высокотехнологичных материалов, на современном оборудовании и с рекомендациями ведущих ученых и инженеров-авиастроителей, конечно, может превзойти по техническим характеристикам старичка Ан-2.

По мнению авиаэксперта Олега Пантелеева, на борт ЛМС-901 сможет взять больше пассажиров и груза, чем «кукурузник», но это… запрещают летные правила.

«По Федеральным авиационным правилам, одномоторный самолет должен брать строго не более девяти пассажиров. Теоретически можно было бы добавить к маршевому двигателю еще два гибридных мотора и обойти эту проблему. Но пока в экспериментальном варианте фигурирует один двигатель», — объяснил Пантелеев.

Дополнительные двигатели могут сделать самолет экономически более рентабельным, но при этом привести к удорожанию самого «Байкала». Пантелеев считает, что именно мотор — одна из проблемных зон новой разработки.

На первых трех опытных моделях ЛМС-901 предполагается использовать импортный двигатель, затем его планируется заменить на отечественный. Вот только мотор российского производства нуждается в существенной доработке, обратил внимание авиаэксперт.

«Надо заметить, что двигатель ВК-800, который предполагается использовать на ЛМС-901, вообще-то создавался не для установки на самолет. Уральский завод гражданской авиации довольно существенно перерабатывает конструкцию этого двигателя, и у меня пока нет информации о том, что у них в итоге получилось», — утверждает Олег Пантелеев.

Тем не менее создатели «Байкала» настроены оптимистично. По словам главного конструктора Уральского завода гражданской авиации по самолетостроению Вадима Демина, разработка самолета идет по плану. Правда, подробнее ответить на вопросы о проекте он отказался, посоветовав обратиться к информации, уже опубликованной в интернет-изданиях.

Общая стоимость контракта на разработку замены Ан-2 составляет 4,5 млрд рублей. Пока разработчики предоставили для испытаний в ЦАГИ лишь модель будущего самолета. Первый облет в аэродинамической трубе показал, что создатели «Байкала» выбрали правильную схему машины. Более подробный отчет с испытаний ученые института обещают предоставить в ближайшие дни.