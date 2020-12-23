Гемпель рассказал о развитии «мягкой силы» в Крыму  



О концепции стратегии народной дипломатии, а также об отношениях Крыма и Украины рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Все, что связано с народной дипломатией — достаточно сложный процесс. Он рассчитан на длительное время. В 2014 году при создании проекта «Народная дипломатия» мы изучили опыт наших «коллег» из Великобритании и США. Они много лет, пользуясь «мягкой силой» народной дипломатии, пытаются создать из кого-то врага или голубя мира», — рассказал Юрий Гемпель.

По словам депутата, в корпусе народных дипломатов больше представителей европейских стран.

«С Украиной у нас нет плотных контактов в рамках народной дипломатии, хотя мы над этим работаем. Однако с украинской стороны очень жесткую работу ведут националисты, которые запугивают наших возможных партнеров в области народной дипломатии. Поэтому есть еще обширное поле работы», — рассказал политик.

Юрий Гемпель сообщил, что за последние годы России удалось прорвать информационную блокаду сопредельных государств и создать корпус народных дипломатов.

«Народными дипломатами являются руководители общественных объединений, преподаватели вузов, политики разного уровня, мэры городов и так далее. То есть сегодня в качестве народных дипломатов [выступают] люди, которые имеют свою аудиторию. Тем более среди них достаточно много активных людей, которых можно назвать друзьями Крыма», — заявил депутат.

Юрий Гемпель отметил, что у Крыма есть богатый опыт, которым он готов делиться со всеми регионами России.

«При комитете Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям был создан консультативный орган, в который вошли великие крымские политики, социологи, психологи, культурологи. Этот экспертный совет разработал концепцию стратегии народной дипломатии. Сегодня комитет ее принял. Мы рекомендуем данную концепцию всем нашим регионам Республики Крым», — подчеркнул политик.

По мнению депутата, это основополагающий документ, который должен быть принят на уровне Российской Федерации. Политик считает, что российские регионы с сопредельными территориями могли бы пользоваться концепцией стратегии народной дипломатии.

