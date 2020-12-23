Виктор Баранец: Крым сегодня защищен лучше всех регионов РФ 

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец не исключает, что в случае возрастания угроз для населения Крыма со стороны недружественных государств, Вооруженные силы РФ на полуострове могут быть доукомплектованы ядерным оружием.

«Я бы не сказал, что на Черном море России равных нет. Если собрать в кучу все флоты черноморских стран, я имею в виду черноморский фланг, — это серьезная боевая единица. Учитывайте также, что в Черное море челночным способом заходят корабли нечерноморских государств. На Черном море присутствует и Турция, флот которой — тоже достаточно сильная единица. Есть, чем нам озаботиться на Черном море, но есть у нас и чем ударить по любым силам, которые могут попереть на Крым», — заявил Виктор Баранец в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Существует ли военная угроза для Крыма? Может ли Украина напасть?».

По словам военного обозревателя, Крым защищает не только Черноморский флот.

«У которого, кстати, есть своя авиация, береговая оборона, свой подводный и надводный флот (и через него не переступишь, как через мальчика для битья). Мы сегодня Крым прикрываем лучше всех районов и регионов РФ. В Крыму создана одна из самых сильных военных группировок, после нее по силе может тягаться, наверное, только калининградская группировка. У нас здесь есть все для того, чтобы разгромить любого врага, который сунется в Крым», — уверен Виктор Баранец.

По его словам, РФ постоянно наращивает военную мощь в Крыму.