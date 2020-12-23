Актер Сергей Бурунов пожелал всем встречать поменьше дураков на жизненном пути

Известный актер театра и кино Сергей Бурунов заявил, что российские зрители наконец-то увидят телесериал, который был снят еще семь лет назад, сообщили ФАН в пресс-службе Первого канала.

Популярный артист дал интервью в преддверии премьеры комедийного проекта под названием «Ищу жену с ребенком», которая в среду состоится в вечернем телеэфире Первого канала. Бурунов играет в мини-сериале главную роль.

— Сергей, ваш герой — харизматичный мужчина. Расскажите о нем и об одной из ваших партнерш по съемкам — Марии Горбань.

— Мой герой Борис — совершенно сумасшедший, но жутко обаятельный. Как говорит персонаж Марии: «С Борей весело». И это действительно так! Он — владелец зоомагазина, торгует редкими животными. И все время носится с этими животными. При этом Борис еще и очень любвеобильный (смеется).

У меня великолепная партнерша! Маша — прекрасная, красивая и с чувством юмора. А это для меня важно.

На самом деле, я очень люблю эту работу. Мы снимали картину семь лет назад, в 2013-м, и я переживал, что ее так долго не могли увидеть зрители. Наконец-то это свершилось! Спасибо Первому каналу, что с 23 декабря сериал будет в эфире.

— Почему мы должны его посмотреть?

— Чтобы зарядиться хорошим настроением! В эту картину вложено очень много любви, нежности и юмора. Спасибо огромное за это режиссеру Алексею Кирющенко, он был локомотивом всего этого [дела].

Это абсолютно легкая история. Сейчас, в нынешние пасмурные декабрьские дни, этого очень не хватает: солнца и витамина D. Эта картина — как раз то, что нужно сейчас!

— Ваш герой Борис постоянно произносит тосты. А у вас на Новый год уже готов какой-то тост?

— Тост?! Они какие-то неприличные у меня всегда выходят (смеется). Какой тост? Главное, чтобы все были здоровы: сейчас время-то какое ужасное наступило (пандемия новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН). Поэтому главное — здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Ну, и не падать духом! И чтобы поменьше дураков нам встречалось на жизненном и профессиональном пути!

— У вас две замечательные партнерши — Мария Горбань и Ольга Медынич. С каким типажом женщин вы поехали бы отдыхать, если выбирать?

— Именно из них?

— Да.

— С обеими (смеется)!

Мини-сериал «Ищу женщину с ребенком» снимался в 2013–2014 годах на Украине. Премьера состоялась 25 августа 2014-го, но в России этот четырехсерийный проект еще не показывали.

Режиссер Алексей Кирющенко известен по таким работам, как «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин», «Мужчина во мне», «Байки Митяя» и «Слуга народа», где главную роль сыграл Владимир Зеленский.

Нынешний президент соседней страны, к слову, выступил тогда продюсером сериала «Ищу женщину с ребенком» вместе с братьями Борисом и Сергеем Шефирами. Все трое также продюсировали те же «Байки Митяя» и весьма популярный в России телесериал «Сваты».

Кроме Сергея Бурунова, Марии Горбань и Ольги Медынич роли в проекте «Ищу женщину с ребенком» также сыграли Олег Мазуров, София Стеценко и Константин Чернокрылюк (двое последних снимались и в «Сватах»).

Ранее актриса Ирина Антоненко, сыгравшая в телесериале «Скажи что-нибудь хорошее», показ которого накануне завершился на том же Первом канале, рассказала о своих новогодних традициях.