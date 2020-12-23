Лидер «Справедливой России» высказался о возможном слиянии с другими партиями

Москва, 23 декабря. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал слухи о возможном слиянии партии с другими политическими силами. Политик отметил в ходе брифинга, что переговоры ведутся, но пока договоренностей об объединении нет.

По словам Миронова, переговоры о возможном слиянии с другими партиями ведутся на протяжении трех лет. Лидер «Справедливой России» не стал называть политические силы, с которыми обсуждается объединение.

«На протяжении трех лет я действительно вел переговоры, но они ничем не завершились: пока взяли паузу. С кем-то я веду переговоры два года — никак не доведу, с кем-то начал только в этом году. Как только мы договоримся, поймем, надо нам это или нет, вместе об этом объявим, сделаем это публично. Если договоримся, то нужно будет выполнить ряд юридических действий», — объяснил Миронов.

Политик отметил, что до Нового года решение о слиянии приниматься не будет, однако новости могут появиться уже в январе.

«Когда мы придем к общему знаменателю, тогда и объявим. До Нового года ждать не надо, но в январе уже что-то созреет», — добавил справедливоросс.

Ранее «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник в администрации президента РФ о вероятном объединении «Справедливой России» с партиями «Родина», «За правду», «Патриоты России» и Российской партией пенсионеров за справедливость. По данным источника, первый съезд объединенной политической силы может состояться уже в начале 2021 года.