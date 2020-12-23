Владимир Путин потребовал разобраться с необоснованным ростом цен на жилье на фоне льготной ипотеки

На заседании Госсовета 23 декабря глава государства выразил озабоченность ростом цен на недвижимость из-за ажиотажного спроса на льготную ипотеку под 6,5% и поручил правительству отреагировать на этот процесс. По мнению президента, значительное повышение стоимости жилья сводит на нет все усилия государства сделать покупку квартиры более доступной для широких слоев населения. Корреспондент ФАН поинтересовался у экспертов, какие перспективы могут ожидать рынок недвижимости в ближайшее время. Член Российской Гильдии риелторов, эксперт по недвижимости Константин Барсуков считает, что льготная ипотека стала не единственным фактором, повлиявшим на повышение цен.

«Для того, чтобы цены начали расти, должны быть экономические предпосылки, и они были, — заявил Константин Барсуков. — Например, одна из глобальных предпосылок – это то, что цены в 2016-м году очень сильно упали, на 35% за 2015-2016 годы. После этого была инфляция, цены на недвижимость не росли. Эта ценовая пружина тут же начала распрямляться после того, как появился спрос.

На рост цен сильно повлияли и последствия пандемии, считает эксперт. Апрель и май на рынке недвижимости традиционно считаются периодом высокой покупательской активности, но в 2020 году из-за весеннего карантина сделки практически не проводились.

«Эти два фактора начали стимулировать спрос. Плюс ко всему добавилась льготная ипотека, которая, опять же, повышает спрос. И психологический настрой граждан, который застройщики начали подогревать рассказами о том, что цены сейчас начнут расти, и начали их повышать. Что, я думаю, будет сейчас? Скорее всего, застройщики получат некую команду притормозить рост цен. Учитывая, что льготная ипотека направлена исключительно на новостройки, понятно, что она рассчитана на то, чтобы поддержать застройщика. Поэтому застройщикам можно сказать – господа, мы вам даем такие хорошие косвенные субсидии, будьте добры, умерьте свои аппетиты», — сказал Константин Барсуков.

Тем временем, представители строительного сектора приводят свои аргументы в пользу повышения цен на жилье. По мнению президента Гильдии застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Пудикова, справиться с последствиями ажиотажного спроса на жилье будет непросто.

«Из тех инструментов, которые существуют на рынке, наиболее понятна для людей недвижимость, — говорит президент Александр Пудиков. — Поэтому деньги, связанные с удешевлением рубля, с его девальвацией, с опасениями и страхами из-за пандемии, потекли в сторону первичной недвижимости. Плюс еще государство добавило льготную ипотеку. Возникает два фактора подорожания жилья. Первый – это возросшая стоимость строительства, поскольку товары и услуги за время пандемии подорожали. Закрытие границ привело к тому, что рабочая сила стала менее доступная и более дорогая, и стоимость строительства выросла. С другой стороны, спрос неестественно сильно разогрет. Владимир Владимирович абсолютно прав, рынок действительно перегрет и однонаправлен – люди несут деньги только в одну сторону, нет других инструментов, понятных населению, для сохранения и сбережения своих средств».

Александр Пудиков считает, что повышенный интерес к первичному рынку остается чрезмерным и имеет повышенный риск неграмотных вложений. Он напомнил, что некоторым покупателям уже пришли письма о том, что сроки ввода жилья в связи с пандемией переносятся.

«Никто ведь не садится и трезво не считает, на сколько лет он эти деньги замораживает, какая доходность будет, и так далее – лишь бы спасти свои накопления. С другой стороны, при этом развивается рынок загородного домостроения, который долгое время находился в стагнации. Люди начинают покупать земельные участки, строить, а это более выгодно и комфортно» ,— добавил эксперт .

В свою очередь, экономист Михаил Делягин усомнился в том, что идет надувание ипотечного пузыря, которое может создать существенные проблемы в государстве.

«Пузырь на рынке ипотеки действительно есть, но он в масштабах экономики небольшой. Потому что у нас ипотека доступна совершенно небольшой части населения. Прорыв этого пузыря будет большой трагедией для людей, которые покупали в ипотеку, а потом им придется ее платить значительно больше, чем это жилье того стоит на рынке, и обернется сложностью для банков и застройщиков. Но это не будет шок. Озабоченность президента вполне понятна, ее высказывают все, кто знаком с этой темой. Думаю, сейчас льготная ипотека еще какое-то время просуществует, а потом ее потихонечку будут сворачивать, — считает он.

Напомним, что банк России уже высказался о своем намерении усилить регулирование ипотеки, в случае длительного ускоренного роста цен на недвижимость.