Первое заседание Госсовета обозначило готовность России к вызовам 2021 года

Первое заседание Госсовета в его новом составе и статусе прошло 23 декабря под председательством президента России Владимира Путина. В режиме видеоконференции (из-за ситуации с коронавирусной инфекцией) совместно с Советом по стратегическому развитию и национальным проектам обсуждались национальные цели развития до 2030 года и комплекс мер, направленных на их достижение.

Пожалуй, самым важным в этом мероприятии было то, что оно транслировалось в прямом эфире ведущих отечественных телеканалов, то есть его главным адресатом было все российское общество. И каждый желающий мог собственными глазами увидеть и собственными глазами услышать, как обсуждаются и в режиме онлайн решаются вопросы на уровне нового конституционного органа федеральной власти.

То есть Госсовет сразу начал позиционировать себя как открытая, прозрачная для общества структура, что, в общем-то, органам власти — особенно власти исполнительной — не свойственно. Там зачастую обсуждаются такие вопросы и принимаются такие решения, которые носят непубличный, закрытый и нередко секретный характер. Отсюда уже сам собою следует вывод, что нынешнее заседание было особым — пробным или «пилотным».

Что ж, в этом смысле первый блин не вышел комом. И если смотреть с точки зрения рядового гражданина, то в оппозиционной матрице о «власти против народа» после этой более чем трехчасовой телетрансляции обнаружилось множество «битых пикселей». Оно и понятно: ломать — не строить, критиковать — не делать. Но, помимо амбиции, нужна и амуниция. Вот эта амуниция всей стране и была показана. Парад — пусть не военный, но политический. И с реальным, а не из папье-маше и палок, оружием в руках.

Кто там, в конце концов, окажется героем, а кто дезертиром и предателем, — война покажет. Через год обещано собраться и устроить «разбор полетов». 2021 год, по всем признакам судя, обещает быть не менее сложным и тяжким, чем уходящий 2020-й. В этой связи просто напрашиваются две исторические аналогии.

Первая — создание единого органа власти, Государственного комитета по обороне Союза ССР, 30 июня 1941 года совместными постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР — «ввиду создавшегося чрезвычайного положения». А вторая — учреждение в этот же день 23 декабря (по старому стилю — 12 декабря, такое вот случайное совпадение!) 1718 года Петром I новых, имперских органов государственного управления — коллегий вместо прежних приказов. Какая из них сегодня ближе к действительности — вопрос без ответа.

Скорее всего — обе сразу. Поскольку историческое время сегодня настолько плотно и спрессовано, что все происходит практически одновременно: и величайшие победы, и тяжкие поражения. Но в целом все выглядит как обычная мирная жизнь в масках и перчатках, с отсутствием хамона и пармезана, ростом цен и падением реальных доходов населения…

И, конечно, на прошедшем заседании Госсовета обсуждались именно эти, самые насущные, самые актуальные для наших сограждан вопросы: социальные выплаты, эпидемиология, экология, коммунальное хозяйство, налоги, строительство и так далее. Наглядно, доступно, с цифрами и фактами.

Например, делать или не делать 31 декабря выходным днем для всех? Президент Путин на это предложение ответил, что одним нерабочим днем больше или меньше — в нынешней ситуации особого значения не имеет. Чуть позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что каждый нерабочий день в России стоит сотни миллиардов рублей, и это так и есть. Скажем, ВВП РФ в 2019 году составил, согласно последним данным, 109,361 трлн рублей, или примерно 400 млрд рублей за каждый рабочий день. Но на федеральном уровне такое решение принять уже не успеем, пояснил президент, поэтому пусть каждый регион решает для себя… То есть «лишних» денег из федерального бюджета на этот дополнительный выходной нет.

Или председатель правительства Михаил Мишустин «зарубил» прозвучавшее было предложение расщепить региональные налоги на собственно региональную и местную, муниципальную часть разъяснением, что это нецелесообразно, а потому невозможно…

В целом, эта прямая телетрансляция с первого заседания Госсовета оставила такое общее впечатление. Ситуация для нашей страны действительно нелегкая, и не только коронавирус тому причиной — COVID-19 сыграл роль «проявителя/закрепителя» и без того имевшихся проблем. Но главное — в том, что все эти проблемы решаемы и решаются, «рок событий» не уносит нас в бездну катастрофы, почва под ногами есть. Но каждый новый шаг должен быть максимально точным и выверенным.