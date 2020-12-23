В Дагестане решают вопрос объявления 31 декабря выходным после рекомендации Путина

Махачкала, 23 декабря. Власти Дагестана знакомы с рекомендацией президента России Владимира Путина об объявлении в регионах 31 декабря 2020 года выходным днем. Соответствующее решение будет приниматься руководителем каждого из субъектов федерации, но такого указа в Дагестане пока нет, пояснили ФАН в пресс-службе главы республики.

Там отметили, что говорить об объявлении 31 декабря в Дагестане выходным пока рано. Это станет возможным после подписания соответствующего указа руководителем региона Сергеем Меликовым.

«Мы в курсе рекомендации президента. В тех регионах, где 31 декабря еще не объявлено выходным днем, власти субъекта Российской Федерации могут сделать его выходным. Для этого главы регионов должны подписать соответствующие указы. В Дагестане такого указа пока нет, поэтому об объявлении 31 декабря выходным можно будет говорить только после подписания такого документа», – сообщили в пресс-службе.

Ранее на совместном заседании Госсовета России и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов выступил с предложением сделать последний день года выходным. Президент одобрил эту инициативу и призвал власти регионов объявить 31 декабря текущего года выходным днем. Путин согласился с доводами Неверова о том, что последний день года люди, как правило, хотят посвятить семье и подготовке к празднованию Нового года. При этом он отметил, что за оставшиеся несколько дней 2020 года ввести выходной на федеральном уровне не представляется возможным, однако соответствующее решение может быть принято на уровне властей регионов.

«Поэтому я рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», – сказал глава государства.

На данный момент последний день уходящего года объявлен выходным в более чем 40 регионах России. Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, сделав выходным и 31 декабря.