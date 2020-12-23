Юрий Гемпель: Россия удовлетворила все потребности депортированных народов Крыма

что финансовые ресурсы на это имеются

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал в эфире медиацентра «Патриот», что получили жители Крыма (прежде всего представители коренных народов) после воссоединения с Россией.

«Национальные группы, которые подверглись депортации в 1941-1944 годах, а это армяне, болгары, греки, крымские татары, немцы, итальянцы, на протяжении 20 лет, пока Крым находился в составе Украины, боролись, требовали, предлагали руководству Украины указом президента реабилитировать эти народы, но, к сожалению, дальше разговоров этот вопрос не двигался. И только после возвращения Крыма в состав РФ, в апреле 2014 года, — честно говоря, для нас это было неожиданностью — вышел указ президента РФ о реабилитации этих народов. Мне кажется, это самый главный показатель, что изменилось и как по отношению к этой группе жителей полуострова, которая подверглась репрессиям по национальному признаку», — заявил Юрий Гемпель в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Существует ли военная угроза для Крыма? Может ли Украина напасть?».

По словам эксперта, сейчас работает многомиллиардная федеральная целевая программа по созданию жилого фонда для реабилитированных, в том числе крымских татар.

«Она включает в себя строительство социальных объектов — детских садов, школ и т. д. Плюс строительство дорог, прокладку инфраструктуры и прочее в поселках компактного проживания крымских татар. Поэтому я считаю, что Россия удовлетворила все потребности депортированных и репрессированных народов», — рассказал Юрий Гемпель.

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям отметил, что на решение многих вопросов потребуется время, но особо подчеркнул, что финансовые ресурсы на это есть.