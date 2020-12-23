  Казачий атаман рассказал, что ждет украинских диверсантов в Крыму



Атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Крым Антон Сироткин рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот», какие перспективы ожидают украинских диверсантов, если они попытаются нарушить мирную жизнь на полуострове.

«Были попытки внедрить сюда и перебросить диверсионные группы, сформировать на территории республики подобные группы, завербовать здесь граждан РФ для проведения диверсионных актов. Все эти попытки были пресечены ФСБ и другими силовыми структурами. Поэтому, если кто-то желает повторить [или] попробовать, — пожалуйста. У всех выход будет один: столкнуться с законами РФ и попасть под соответствующую статью Уголовного кодекса РФ», — заявил Антон Сироткин в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Существует ли военная угроза для Крыма? Может ли Украина напасть?».

Казачий атаман рекомендует украинским коллегам не тешить себя иллюзиями, что они безнаказанно смогут проводить в Крыму свои операции.

«Не стоит тешить себя иллюзиями: вот я сейчас совершу здесь злодеяние, и мировое сообщество начнет носить меня на руках. Нет, все закончится банально просто — скамьей подсудимых», — пояснил Антон Сироткин.

Атаман особо подчеркивает, что спуска не будет никому.

«Мы не позволим никому дестабилизировать здесь ситуацию, попытаться запугать жителей полуострова. Для этого все имеющиеся у нас инструменты работают, и нет никаких оснований даже предполагать, что у кого-то в этой части есть какая-то перспектива», — заявил Антон Сироткин.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ официально сообщала о том, что украинские диверсионно-террористические группы три раза пытались прорваться через крымский участок границы с Россией, в результате погибли военнослужащий и сотрудник ФСБ.