Политолог Михеев: Ценность Украины для Запада близка к нулю

Санкт-Петербург, 23 декабря. Какую ценность представляет Украина для Запада, рассказал политолог, член экспертного совета партии «ЗА ПРАВДУ» Сергей Михеев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Украина живет за счет кредитов, которые получает от Запада, поэтому она нужна Западу только для одной цели — создания военно-политической угрозы для России», — заявил Сергей Михеев.

Политолог отметил, с точки зрения денег, ценность Украины для Запада близка к нулю.

«Ничего особо ценного, с точки зрения ресурсов, для коллективного и большого Запада на Украине нет. Возможно, есть какие-то отдельные интересы, за счет которых можно решать вопросы семьи Байдена. Но для большого Запада Украина суперценности не представляет. Она представляет ценность только с точки зрения военно-политического давления на Россию. Не осознавая этих вещей, мне кажется, российская элита никогда не поймет, как действовать в отношении Украины», — высказался эксперт.

Сергей Михеев сообщил, что конфликт 2014 года на Украине специально обострили, чтобы не было возможности урегулировать российско-украинские отношения.

«Я лично убежден, что все это делалось, чтобы в будущем полноценно использовать Украину, как инструмент военного давления. Поэтому в 2014 году, когда мы столкнулись с военной ситуацией, надо было не искать понимания у европейских держав, а делать ставку на Януковича, держать его в стальных тисках и заставить остаться у власти. Возможно, потеряли бы часть территории, но контроль на всей юго-восточной Украине сохранился бы, включая выход к Черному морю», — заявил политолог.

Эксперт подчеркнул, что Россия до сих пор надеется на то, что с Западом можно договориться. Однако он постоянно «вторгается в российские планы и мешает адекватной оценке ситуации вокруг России».