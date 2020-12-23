Психолог рассказала, кому в России можно не считать свои деньги

Отказ от тщательного учета своих расходов может облегчить жизнь людей со средним доходом. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Она не поддержала сообщения СМИ о том, что около трети россиян не отслеживают свои расходы. По ее мнению, таких людей в стране гораздо больше.

«Ментальность российского человека не предусматривает никакого учета. Это связано с тем, что в основном мы очень эмоциональные и импульсивные. Для таких людей важно получать яркие впечатления здесь и сейчас, жить одним днем», — отметила эксперт.

Специалист выделила еще одну характерную черту наших сограждан — веру в чудо.

«Мы все — любители сказок и волшебства. У нас есть выражение: «Будет день — будет пища», — указала психолог.

По ее мнению, именно такой девиз и подталкивает многих людей совершать траты, которые бережливый человек не стал бы себе позволять.

«Это неплохая черта для людей со средним доходом. Таким образом они и желания свои удовлетворяют, и оставляют деньги на расходы первой необходимости. В принципе, так можно жить», — прокомментировала собеседница.

Впрочем, она напомнила, что в этом вопросе, как и в любой сфере жизни, важна золотая середина.

«Вести учет денег — хорошая привычка. Однако не нужно впадать в крайности. Главное — выделить основные ниши: ЖКХ, продукты питания, удовольствия. Конечно, есть и невротические типажи, которые только подсчетом и живут. Ездят по городу в поисках скидок, кайфуют от сэкономленных денег. С другой стороны, шопоголики даже не носят купленные вещи, потому что приобретают их ради получения от самого процесса гормонов счастья — эндорфинов», — подчеркнула психолог.

В завершение она поделилась главным правилом траты денег.

«Нужно ориентироваться на свое чувство гармонии. Один может купить, на ваш взгляд, ненужную вещь, но будет радоваться ей всю жизнь. Другой же блаженствует от экономии. Между этими видами удовольствия можно поставить знак равенства. Каким именно из них наполнить свою жизнь — решать вам», — подытожила Марианна Абравитова.

Ранее эксперт поделилась секретами долголетия. По ее словам, активная работа мозга помогает поддерживать в тонусе весь организм.