Политолог Михеев: За угрозы бомбить Крым и города России следует жестко наказывать

Политолог, член экспертного совета партии «За правду» Сергей Михеев считает, что правоохранительным органам России и спецслужбам не стоит оставлять без внимания призывы к террористически актам и прочие угрозы в адрес РФ. Они часто звучат из уст украинских чиновников и политиков, включая призывы бомбить Крым и Крымский мост.

«На них, несомненно, надо обращать внимание. Вопрос только в том, какое количество внимания и ресурсов надо на это тратить. Грубо говоря, реакция должна быть адекватна поводу», — заявил Сергей Михеев во время конференции медиацентра «Патриот» на тему «Существует ли военная угроза для Крыма? Может ли Украина напасть?».

По мнению эксперта, реагировать на подобные заявления необходимо немедленно.

«Сначала вбрасывается идея, которая раскручивается в СМИ. Потом общественное мнение заставляет смириться с тем, что это возможно. Затем на основе этого разрабатывают реальные планы. В случае возникновения достаточных условий, это начинает реализовываться в жизнь, поэтому совсем не обращать внимание на это нельзя», — уверен политолог.

По мнению эксперта, агрессоров как минимум надо брать на заметку и наказывать их. Кроме этого, считает Сергей Михеев, важно рассказывать о провокационных заявлениях иностранцев.