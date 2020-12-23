Команда Джо Байдена готовит хакерские атаки против России

Избранный президент США Джо Байден и его команда планируют совершить кибератаку на Россию, эти планы уже не скрываются. Об этом говорится в статье, опубликованной в британской The Sun, а также в материалах «Предполагаемый хакерский взлом России может быть самым крупным в истории США» и «Трамп преуменьшает вероятность хакерской атаки на США со стороны России».

Антироссийская истерика команды Байдена

Избранный президент США Джо Байден еще не успел перешагнуть порог Белого дома, а антироссийская истерика со стороны чиновников его будущей администрации уже набирает высокие обороты. Причем на этот раз как сам Байден, так и его коллеги-демократы не ограничиваются безосновательными и нелепыми обвинениями, в ход идут прямые угрозы в адрес России и российского руководства.

Последние несколько лет Демократическая партия США и вся система либеральных медиа усердно изображают Россию главным источником всех зол и причиной всех бед, которые сваливаются на Америку. По мнению, навязываемому демократической верхушкой и ее медиа-обслугой, именно Россия «избрала» президентом Дональда Трампа, сочинила скандальный компромат о коррупции семьи Байденов, распространяет клевету на влиятельных политиков-демократов, организует общественные протесты в США и регулярно совершает хакерские атаки на американские корпорации, учреждения и министерства.

После того, как недавно ряд американских чиновников, «экспертов» по киберугрозам и средств массовой информации бездоказательно обвинили Россию во взломе важных электронных систем 200 правительственных органов и фирм (от Пентагона до компании Microsoft), американский либеральный истеблишмент поразил тяжелейший приступ русофобии. Различные средства массовой информации (MSNBC, CNN, The Washington Post, Newsweek) и местные политики уже заявили, что против Америки произведена «кибератака столетия». Медиа-аналитик MSNBC Маклькольм Нанс и конгрессмен-демократ Джейсон Кроу назвали мифическую российскую хакерскую операцию «Перл-Харбором в киберпространстве».

Однако помощники Байдена и будущие члены его администрации пошли еще дальше. Кандидат Байдена на пост главы аппарата Белого дома Рон Клейн прямо заявил телеканалу CBS, что ответ со стороны администрации Байдена за нападение России на федеральные агентства США и американские компании выйдет за рамки экономических санкций.

«Дело не только в санкциях, — заявил Клейн. — Разрабатываются шаги, которые мы могли бы сделать, чтобы ослабить способность иностранных игроков участвовать в такого рода атаках».

Звучит мнение, что администрация Байдена рассматривает различные варианты наказания Москвы за «предполагаемую хакерскую атаку», включая нанесение киберударов против российской инфраструктуры. Сам Байден без каких-либо доказательств утверждает, что российская кибератака нанесла Америке серьезный урон, и нападает на администрацию Дональда Трампа за бездействие перед «российской угрозой».

Ранее Байден уже пообещал заставить Россию заплатить высокую цену «за агрессию и киберпреступления». Следует помнить, что под российской «агрессией» многие американские политики обычно понимают суверенную внешнюю политику нашей страны.

Трамп не верит в «российских хакеров»

Действующий президент США Дональд Трамп, напротив, неоднократно уверял и продолжает уверять, что Байден и демократы умышленно нагнетают панику по поводу причастности России к кибератакам и прочим действиям, якобы направленным против Америки.

«Снова Россия, Россия, Россия. Этот лозунг звучит постоянно, когда что-то происходит», — заявил Трамп.

За почти четыре года пребывания на посту президента Трампу приходилось слышать столько небылиц про его сговор с Россией и российские «планы покорения мира», что новые либеральные медиа-фабрикации его нисколько не удивляют.

Спецслужбы США против Байдена

Между тем группа уважаемых кибер-экспертов и ветеранов разведывательных служб США официально обратилась к Байдену с меморандумом, в котором содержится призыв не участвовать в антироссийской пропаганде и не портить и без того натянутые российско-американские отношения.

По мнению ветеранов американской разведки, вымышленная кибератака России — это слухи, основанные на непроверенной, недоказанной и, возможно, фальшивой информации. Эксперты полагают, что «российский кибер-Перл-Харбор» — это намеренная попытка определенных кругов окончательно рассорить Россию и США. Впрочем, по многим признакам Байден занимается распространением антироссийских фальшивок и угроз вполне умышленно, а не по неведению.