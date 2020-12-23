Байден обвинил Трампа в недооценке угрозы «русских хакеров»

Вашингтон, 23 декабря. Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа в том, что он недостаточно серьезно отнесся к «атаке русских хакеров» на госучреждения Штатов.

«Мы еще многого не знаем, но мы знаем вот что: это нападение представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности. Все было тщательно спланировано и организовано», — сказал Байден во время пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Байден заявил, что будет работать с союзниками над установлением международных правил привлечения государств к ответственности за кибератаки. Он пообещал, что его администрация сделает кибербезопасность главным приоритетом.

Правительство США пока не давало официальных комментариев о том, кто стоял за атакой. Но, судя по всему, Байден пытается подстраховать себя в будущем, готовя очередные санкции против России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что иностранные хакеры получили доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, а также взломали Министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила о якобы причастности «русских хакеров». Действующий глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что за атаками может стоять не Россия, а Китай. Он добавил, что масштаб кибератаки преувеличен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все выступления Вашингтона на эту тему — голословные, США продолжают «слепую русофобию».