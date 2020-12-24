Убийцу продавщицы в Тульской области нашли в Подмосковье спустя 20 лет

Тула, 24 декабря. Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима рецидивиста за разбой и убийство, совершенное 20 лет назад. Все это время преступник скрывался от ответственности в местах лишения свободы и на территории Московской области, передает ФАН.

В городе Белев Тульской области 16 апреля 2000 года случайный прохожий обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти. Жертвой оказалась 63-летняя продавец местного магазина.

Следователи выяснили, что женщину убили на рабочем месте в результате разбойного нападения на торговую точку. Из магазина пропали телевизор, магнитола и другие материальные ценности на сумму около 5 тысяч рублей.

Силовики возбудили по данному факту уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Но по горячим следам поймать убийцу оперативные работники не смогли, и уголовное дело через несколько месяцев попало в архив как безнадежный «глухарь».

Однако в марте 2020 года ситуация кардинально поменялась. Поступила информация, что к убийству причастен мужчина, который на тот момент уже проживал в Московской области.

«В результате планомерной работы следователей-криминалистов, мероприятий по установлению свидетелей преступления, а также грамотно спланированных следственных действий удалось установить причастность к совершению преступления ранее судимого жителя Московской области», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Юлия Конохович.

Оперативники прибыли на новое место жительства подозреваемого в Московской области, задержали его и доставили в Тулу для дачи показаний. После допроса мужчину поместили в следственный изолятор.

«За время после совершения преступления осужденный отсидел 14 лет за очередное разбойное нападение и причинение тяжких телесных повреждений, — рассказал ФАН источник в полиции. — Освободился он в 2018 году и переехал на постоянное место жительства в Московскую область. Там он познакомился с женщиной и сожительствовал с ней. Как мужчина нам пояснял, он завязал с уголовщиной и даже устроился на работу грузчиком».

Суд признал виновным рецидивиста в разбойном нападении и убийстве, совершенных в магазине, и приговорил матерого преступника к 15 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима.