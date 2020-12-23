Еще совсем немного, и наступит самая волшебная и ожидаемая ночь года. За праздничным столом соберется вся семья, зазвучат поздравления и под звон бокалов с шампанским и традиционную речь президента мы все отправимся в новый 2021 год в надежде, что он будет лучше предыдущего, который, надо сказать, преподнес немало не самых приятных сюрпризов и так или иначе изменил жизнь каждого из нас.

Время уже перевалило за вторую половину декабря, елочные базары вовсю работают, а витрины магазинов так и манят разноцветными огоньками, невзирая на масочный режим и прочие ограничительные меры. Если новогоднее настроение вас до сих пор не посетило, значит, пришло время самим позаботиться о том, чтобы радостные предпраздничные хлопоты вошли в вашу жизнь и раскрасили ее новыми красками.

С чего начинается праздник? Правильно — с антуража, который под силу создать каждому, и на это не потребуется слишком много сил и, что немаловажно в наше непростое время, денег. Если вам посчастливилось жить или хотя бы просто встречать Новый год в загородном доме, обязательно украсьте фасад яркими мигающими гирляндами — такая иллюминация создаст праздничное настроение не только вам, но и вашим соседям. Только следите, чтобы выбранный экземпляр подходил для использования на улице. Повесьте на входную дверь красивый рождественский венок — обязательный атрибут Рождества в европейской и американской традиции. Вовсе не обязательно покупать дорогостоящее украшение в магазине, его легко сделать своими руками из подручных материалов.

Не забудьте про украшения двора. Хорошо, если у вас в саду растет большая елка. Уверяем, вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие, наряжая уличную красавицу вместе с детьми. Помните праздничную елку из мультика про Простоквашино, которую герои украшали найденными на чердаке вещами? Последуйте примеру Матроскина, Шарика и Дяди Федора и как следует покопайтесь в бабушкиных сундуках. Уверены, там найдется немало «сокровищ». Еще один интересный и супер-экономичный вариант — сделать игрушки из льда. Для этого нужно подкрасить простую водопроводную воду любыми пищевыми красителями и залить в формочки, предварительно положив туда же петельку, сделанную из шерстяной нитки. Как только ледяные украшения застынут — вперед на улицу всей семьей!

Если позволяет возможность, расставьте по двору декоративные светящиеся фигуры оленей и других персонажей. Сейчас их можно приобрести практически в любом крупном гипермаркете.

Впрочем, что-то мы увлеклись мечтами о праздновании за городом. Все же большинство из нас встретит Новый год в своих квартирах, а значит, в первую очередь нужно подумать о праздничном убранстве комнат, тем более что в эту ночь, пожалуй, впервые в истории будут закрыты все кафе и рестораны в большинстве регионов страны, так что развлекать себя и родных придется дома.

Расскажем, как легко, недорого и оригинально украсить комнату к Новому году. Надеемся, наши идеи вдохновят вас на создание праздничной атмосферы и поднимут настроение перед главным торжеством.

Что понравится Быку?

По восточному календарю на смену Белой Металлической Крысе придет такой же Бык. Судя по всему, человечество чем-то сильно насолило грызуну, и 2020 год выдался, мягко говоря, не самым простым. Будем исправлять ошибки и постараемся сделать так, чтобы угодить могучему животному и не навлечь на себя его гнев.

Надо сказать, астрологи дают нам обнадеживающие прогнозы и сулят спокойный и размеренный год.

Однако слишком расслабляться и настраиваться на безделье не стоит. Бык очень трудолюбив и потребует того же от нас. Ну а тех, кто будет усердно трудиться и не халтурить, символ наступающего года обязательно отблагодарит и воздаст по заслугам.

Засучим рукава и начнем готовиться к встрече уже сейчас. Обязательно сделайте дома генеральную уборку. Проведите ревизию всех шкафов, избавьтесь от всего ненужного, что накопилось за год (или годы?). Если понимаете, что не носите вещь уже несколько сезонов, отдайте ее нуждающимся, если она в хорошем состоянии. Если в плохом, выбрасывайте без сожалений. Протрите пыль во всех, даже самых потаенных уголках, до которых в обычные дни у вас просто не доходят руки. Если давно затевали перестановку — займитесь и ей. Главное, меняя мебель местами, учтите, что Быку требуется простор, поэтому постарайтесь не загромождать пространство. Перестирайте и перегладьте шторы, начистите до блеска кастрюли и хрусталь, разберите залежи детских игрушек.

Когда все вокруг сияет чистотой, пришло время браться непосредственно за декор. Прежде всего обязательно приобретите и поставьте на самое почетное место фигурку Белого Металлического Быка. Символ наступающего 2021 года наверняка оценит такое внимание к собственной персоне со стороны хозяев дома.

Задумываясь о праздничном оформлении квартиры, имейте в виду, что в декоре должны преобладать светлые оттенки и белый металлический блеск. Заранее продумайте расположение украшений и их цветовую гамму, чтобы в доме царила гармония. Хозяину года наверняка придется по душе серебристый дождик на елке или на окнах, блестящая мишура, снежинки и мерцание гирлянд.

Если полностью белые и серебристые аксессуары вам кажутся скучноватыми, их вполне можно скомбинировать с традиционным синими, золотым или зеленым. Чего точно стоит избегать — так это всех оттенков красного. Как известно, быки его не выносят.

А теперь пришло время перейти от общего к частному и поговорить о том, как красиво украсить различные помещения в доме своими руками.

Украшаем прихожую

Многие не уделяют достаточно внимания входной группе, а зря, ведь именно отсюда начинается знакомство с вашим домом. Хотя бы на время праздничных дней постарайтесь сразу по возвращении с улицы мыть обувь и убирать ее с глаз, чтобы громоздкие зимние ботинки не мешали в проходе. Перед входом со стороны подъезда положите коврик с соответствующей тематикой.

На дверь повесьте самодельный или купленный в магазине праздничный венок из еловых веточек, шишек, бантиков, ленточек, пластмассовых ягодок, шариков и прочих обязательных атрибутов праздника. В одном из материалов журналист ФАН подробно рассказывала о том, как смастерить новогодний венок своими руками.

Напротив входа можно повесить гирлянду — растяжку с надписью «С Новым годом!», чтобы она сразу же создавала праздничное настроение у всех входящих на порог. Здесь главное не переусердствовать. Излишнее количество аксессуаров, особенно в небольшом помещении, выглядит аляповато.

Если позволяет площадь и в квартире имеется большой холл, его можно превратить в центр праздничных торжеств, поставив там большую пушистую елку.

Если в коридоре стоит комод, то этот предмет мебели очень украсит композиция из еловых веток и свечей, которую совсем не сложно изготовить самостоятельно. Купите на елочном базаре лапник, поставьте его в прозрачную вазу подходящего размера и украсьте по своему вкусу. Такой букет не только станет отличным элементом декора, но и наполнит ваш дом ароматом хвои. Особенно актуально для тех, кто привык наряжать искусственную елку.

Как украсить гостиную на Новый год

Гостиная — это сердце дома, где собирается вся семья. Скорее всего, именно здесь вы соберете ваших родных и близких за праздничным столом в новогоднюю ночь. Позаботьтесь о том, чтобы трапеза была не только вкусной, но и красивой. Заранее приобретите нарядную скатерть, тканевые салфетки с новогодней тематикой, продумайте рассадку гостей и придумайте для каждого милый сувенир. Теплоты и уюта добавят свечи и, конечно, посуда, припасенная специально для особых случаев. О том, как сервировать стол к торжеству, уже рассказывали наши коллеги в одном из предыдущих материалов, мы же хотели бы более подробно остановиться на убранстве самой комнаты.

Морозные узоры на окнах сейчас встретишь нечасто, так, почему бы не помочь немного природе и не сделать их самим? Самый простой вариант — купить специальные наклейки, благо, выбор сейчас огромный. В магазинах вы найдете и Деда Мороза со Снегурочкой, и озорных снеговиков, и оленей, и просто белые снежинки. Клеить на окна самодельные бумажные варианты настоятельно не рекомендуем, потому что стекла будет очень сложно оттереть от остатков клея или скотча. Если же хочется непременно заняться творчеством, попробуйте поэкспериментировать и расписать окошко вручную при помощи зубного порошка. Если хоть немного умеете рисовать, то можно обойтись даже без трафарета.

Кроме того, очень красиво и празднично смотрятся шторы из гирлянд. Они могут быть разноцветными или серебряными, с теплым желтым или холодным белым свечением, в виде звезд и лампочек, с разными режимами мигания. Такой атрибут праздника будет радовать не только вас, но и прохожих на улице.

На подоконник поставьте корзинки или ящички с вкусным декором — мандаринами, орехами, имбирным печеньем и палочками корицы. Такие же наборчики будут отлично смотреться на кухне.

Дверной проем можно превратить в настоящий арт-объект, обрамив его гибкой гирляндой из искусственных еловых веток. Такие продаются сейчас практически в любом крупном гипермаркете. Конструкция очень гибкая и принимает самые разные формы. Дополнительно ее можно нарядить маленькими шариками, ленточками и огоньками, припорошить искусственным снегом.

Если у вас не хватает места для большой полноценной елки или вы опасаетесь за ее сохранность в силу того, что дома есть маленькие дети или домашние животные, можно соорудить плоское деревце, которое крепится к стене. Например, выложить мишуру в форме елочки.

Диван и стулья украсят декоративные подушки и покрывала с новогодней тематикой, а гардины можно подхватить стеклянными бусами с кистями. Под потолок повесьте металлизированный шар, напоминающий те, что используются на дискотеках, и помещение засияет в прямом смысле этого слова.

Как украсить спальню на Новый год

Спальня — это то место, где мы отдыхаем, успокаиваемся после тяжелого трудового дня и набираемся сил для новых свершений, а значит, здесь не место буйству красок и излишнему блеску. Не перегружайте это пространство декорациями.

Огромную роль играет освещение. В спальне оно должно быть не резким и ярким, а рассеянным и мягким, погружающим в атмосферу сказки и наполняющим предвкушением чуда, которое вот-вот должно свершиться.

Настроиться на нужный лад и расслабиться как нельзя лучше помогут свечи. Это могут быть широкие экземпляры из воска кремового, золотистого или серебряного цвета, в зависимости от общей гаммы, возможно с блестками или ароматические. Их можно поставить на круглый поднос и выложить туда же еловые веточки, шишки, обвязать свечи лентами — смело давайте волю фантазии! Если хочется легкости и изящества, выбирайте тонкие высокие свечи в красивых подсвечниках. Хорошо смотрятся так называемые греющие или плавающие свечки — этих малышек можно положить в блюдо с водой, и они наполнят помещение атмосферой романтики. Если идея со свечами кажется вам не совсем безопасной или вы опасаетесь заснуть, забыв задуть пламя, то можно приобрести свечи на батарейках, которые выглядят совсем как настоящие, но не пожароопасные.

В качестве альтернативного источника освещения используйте гирлянды — они отлично смотрятся на окнах или в изголовье кровати. Если у вас есть открытый незастекленный балкон, то его также можно украсить разноцветными лампочками. Только перед покупкой обращайте внимание на маркировку — на упаковке должно быть указано, что украшение подходит для использования на открытом воздухе!

Чтобы полностью окунуться в атмосферу грядущего праздника, подберите соответствующий комплект постельного белья и покрывало. Новогоднего настроения добавят уютные пижамы в клетку и теплые вязаные носочки для всех членов семьи. Вдохновляйтесь примерами интерьеров и нарядов из американских комедий и мелодрам про Рождество.

Как украсить детскую комнату на Новый год

Как известно, все лучшее — детям. Малыши ждут чуда и верят в исполнение самых сокровенных желаний, пишут письма Деду Морозу и с упоением мастерят новогодние поделки. Даже самые суровые и прагматичные дяди и тети, когда становятся родителями, заново обретают веру в волшебство и наполняются новогодним настроением.

Украшение детской — особое удовольствие для всей семьи. Обязательно потратьте время и сделайте игрушки вместе с ребенком. Вспомните, как вырезали снежинки из бумаги или салфеток и мастерили разноцветные гирлянды-цепочки со звеньями из цветной бумаги. В таком веселом и увлекательном процессе с удовольствием поучаствуют и мальчики, и девочки.

Поставьте для детишек свою собственную, отдельную елку. Натуральные зеленые красавицы — не лучший выбор, поскольку им свойственно осыпаться, и малыш может уколоться или вдохнуть иголку. Также не подходят игрушки из стекла и других хрупких материалов. Сейчас в магазинах представлены модели из мягкого фетра, на который крепятся украшения на липучках. Они могут быть как объемные в виде конуса, так и плоские для крепления на стену. Пожалуй, это лучший вариант, если дети еще совсем маленькие.

Отличный вариант декора, который станет не только украшением, но и развивающей игрой, — это адвент-календарь. Традиция его использования пришла к нам из Европы. Историю появления первого адвент-календаря приписывают маме маленького мальчика по имени Генрих Ланг, который жил в Германии. Любознательный парнишка очень ждал прихода Рождества, и каждый день, а то и не по одному разу спрашивал свою мать, когда же оно, наконец, наступит. Тогда находчивая женщина взяла 24 конвертика (по количеству дней, оставшихся до праздника) и вложила в каждый по конфетке. Ребенок съедал угощение, а количество оставшихся наглядно демонстрировало, сколько еще осталось до торжества.

Генрих вырос, но не забыл любимую традицию из детства и стал выпускать первый адвент-календарь, который со временем завоевал огромную популярность по всему миру.

Сейчас можно встретить самые разнообразные виды календарей. В основном за разноцветными окошечками с красочными картинками прячутся маленькие шоколадки, но есть марки, которые выпускают календари для подростков и даже для взрослых, и ежедневно человек находит внутри, например, подвеску для браслета, иное украшение или косметику в мини-формате.

Адвент не обязательно покупать в магазине. Его вполне можно сделать самостоятельно, снабдив, помимо конфет, каким-нибудь новогодним заданием, например нарисовать открытку, сделать кормушку для птичек или спеть новогоднюю песенку. В роли окошечек могут служить пронумерованные конверты или тканевые мешочки, закрепленные на ветке с помощью ленточек, веревочек или прищепок. Очень симпатично смотрятся домики и мини-комодики с ящичками, в которых скрываются сувениры и загадки.

Главное требование, предъявляемое к украшению в детской, — это, конечно же, безопасность, поэтому электрические гирлянды и свечи с живым пламенем здесь лучше не использовать. Хорошей альтернативой станут приборы на батарейках, которые будут также радовать глаз, но не причинят вреда.

Не забывайте и о детской кроватке. Под одеялом с рождественскими мотивами малышу приснятся самые волшебные сны.

Украшаем кухню

Кухня — это святая святых каждой хозяйки, но про украшение именно этой комнаты почему-то чаще всего незаслуженно забывают. А зря, ведь это помещение дает настоящий простор для творчества. К тому же именно здесь мы проводим большую часть дня 31 декабря, особенно в этом году, когда полакомиться блюдами от шеф-повара на новогоднем банкете в ресторане не удастся.

Излишне увлекаться не стоит, чтобы многочисленные украшения, во-первых, не выглядели нелепо, а во-вторых, не мешали готовить. На окна и стеклянные дверцы кухонных шкафчиков можно наклеить несколько наклеек в той же стилистике, что и в остальной квартире. Дети с удовольствием повесят на холодильник пару магнитов в новогодней тематике. На подоконник при желании можно поставить маленькую елочку в горшке.

Но самыми уместными на кухне будут съедобные украшения. Напеките вместе с детьми новогоднее печенье в виде елочек, белочек, звездочек и прочих фигурок и разложите его по симпатичным корзинкам. Добавьте мандарины (в кожуру предварительно вставьте гвоздику), конфеты в ярких обертках и красивые ленты — новогодний декор готов. У него есть только лишь один недостаток — все вкусности быстро съедаются и не доживают непосредственно до новогодней ночи. Впрочем, никто не мешает регулярно пополнять сладкие запасы.

Еще один популярный элемент съедобного декора — пряничный домик. Выглядит он очень мило, а готовится достаточно просто, благо строительный материал сейчас найти не составит труда.

Если время позволяет, обязательно высушите кружочки апельсина. Они смотрятся очень атмосферно и абсолютно универсальны — их можно вешать на елку или на окна, дополнять еловые и свечные композиции, а также использовать для упаковки подарков. Ничего сложного в технологии изготовления этого элемента декора нет, потребуется лишь терпение. Заранее сделайте заготовку для сушки: возьмите две картонки одинакового размера и проделайте в них шилом отверстия для свободной циркуляции воздуха. Между листами картона положите апельсин, нарезанный кружочками, и положите сушиться на батарею. Периодически проверяйте готовность. Через пару-тройку дней все будет готово.

Постарайтесь порадовать себя новой посудой. Фрукты подавайте на блюде в виде елочки, пейте какао из кружки со смешным оленем, а блюда солите из солонки в виде забавного Санта-Клауса — и новогоднее настроение придет само собой!