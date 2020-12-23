Топ-5 мероприятий, которые не состоялись из-за пандемии 2020

COVID-19 внес свои коррективы не только в планы людей, но и всего мира. Этот вирус запретил нам посещать массовые мероприятия, дышать в помещении без масок, и даже праздновать Новый год в большой компании. Это еще не полный список того, чего нас лишил коронавирус.

Даже мероприятия, которые проходят в мире и России из года в год, пришлось отметить или перенести на неопределённый срок. Давайте вспомнил, какие именно события мы не лицезрели, как это было обычно.

Парад Победы

В этом году должно было пройти празднование юбилейной даты 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин поручил перенести парад из-за эпидемии коронавируса. 24 июня все же прошел парад Победы на Красной площади в Москве. В этом году россияне остались без Бессмертного полка, который проходил каждый год с 2014 года.

Евровидение

Европейский вещательный союз отменил проведение музыкального конкурса «Евровидение-2020». Причиной тому стала пандемия коронавируса. Нашу страну должна была представлять группа Little Big. Просмотры, которые собрало видео на YouTube на песню, доказало, что приз зрительских симпатий точно забрала бы Россия. В новом 2021 году будем болеть за наших ребят.

Чемпионат Европы по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта провел видеоконференцию, на которой было решено перенести юбилейный чемпионат Европы (турниру континента — 60 лет) на лето 2021 года. Этот перенос был первым за всю историю чемпионата Европы. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Олимпийские игры в Токио

По инициативе Японии Олимпийские игры-2020 в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, были перенесены. Как сообщил Международный олимпийский комитет, они пройдут не позднее лета 2021 года.

Петербургский экономический форум

Петербургский международный экономический форум в этом году также, как и все массовые мероприятия, был отменен из-за возможного распространения коронавирусной инфекции. Форум, который ежегодно проводится в Петербурге, должен был пройти с третьего по шестое июня. Участники приезжают из разных стран, в основном аудиторией являются главы государств и политические лидеры и руководители крупнейших международных компаний.