Топ-10 скандалов со звездами 2020: пьяный Ефремов, левак Тарзана, мат Шнура, «Дом-2»

Не коронавирусом единым прославился 2020 год. Как всегда, не обошлось без скандалов со звездами шоу-бизнеса, причем некоторые из инцидентов были все-таки связаны с COVID-19. ФАН выбрал десять самых, на наш взгляд, резонансных происшествий с представителями российского шоу-бизнеса.

Дело Ефремова

Без сомнения, самым громким скандалом, в котором фигурировал представитель шоу-бизнеса, было дело артиста Михаила Ефремова, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП. Инцидент произошел 8 июля, до приговора артист находился под домашним арестом. Суд, который из-за поведения как обвиняемого, так и адвокатов больше напоминал балаган, отмерил Ефремову восемь лет лишения свободы. После апелляции приговор составил 7,5 года колонии, в настоящее время артист обживается в местах лишения свободы и вроде бы особо не жалуется. Говорят, бросил пить.

Даже если относиться к этой истории, как к скандальному происшествию в шоу-бизнесе, не будем забывать, что по вине Ефремова случилась большая человеческая трагедия: погиб человек — водитель Сергей Захаров.

Тарзан и Наташа Королева

Второе по резонансу и скандальности дело, по мнению ФАН, — это метания неудачно сходившего налево стриптизера Тарзана. Читали ФАН могли следить за всеми перипетиями этой истории: признание Тарзана в измене жене Наташе Королевой, затем его обвинения в адрес соблазнительницы, попытки любовницы получить свое, возможное уголовное дело и так далее и тому подобное. Похоже, эта история еще будет длиться долго, хотя мудрая Наташа Королева настроена любой ценой сохранить семью.

Перебранка Басты и Шнурова

Третьим в нашем рейтинге идет скандал, связанный с пандемией COVID-19. В конце ноября известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) дал большой концерт в Ледовом дворце Петербурга. Хотя организаторы уверяли, что были соблюдены все антикоронавирусные меры, просочившиеся в Сеть видеозаписи говорили об обратном. Ледовой дворец наказали, а на Басту обрушился музыкант Сергей Шнуров, дескать, рэпер думает только о себе и своих доходах. Баста за словом в карман не полез и назвал Шнурова стукачком. Перебранка шла в соцсетях в стихах, при этом Шнуров, как обычно, блистал ненормативной лексикой.

Большинство представителей шоу-бизнеса в этом конфликте оказались на стороне Басты, видимо, Шнуров своим хамством многих достал. Зная за собой этот грех, Шнуров даже попросил президента России научить его обходиться без мата. Владимир Путин дал музыканту полезный совет, но вот последует ли ему Шнуров, неизвестно.

Очередной скандал на шоу «Голос»

Довольно нелепый октябрьский скандал на популярном шоу «Голос»: слепые прослушивания преодолела девочка Саша с неплохими вокальными данными, на беду оказавшаяся дочерью телеведущего Первого канала Романа Будникова. Артист Станислав Садальский обвинил организаторов в коррупции, а Александру назвал «новой дочкой Алсу», напомнив о прошлогоднем скандале с предположительной накруткой голосов в пользу одной из претенденток на победу в шоу «Голос. Дети». За Александру заступились наставники, но, естественно, девушка в проекте не задержалась. Впрочем, будем откровенны, на фоне других участников Будникова смотрелась слабовато.

Смерть Джигарханяна

Смерть народного артиста СССР Армена Джигарханяна предсказуемо всколыхнула слухи и сплетни о его личной жизни. В большом эксклюзивном интервью ФАН вдова Джигарханяна Татьяна Власова рассказала о последних днях великого артиста. Власова также опровергла заявления бывшей жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, уверявшей, что за артистом якобы плохо ухаживали.

Пандемия и «бедные» артисты

Еще летом многие представители шоу-бизнеса стали активно жаловаться, что в связи с отменой концертов из-за пандемии им буквально нечего есть. Разразился скандал, в который оказались втянуты многие представители российской эстрады. Не ныть и зарабатывать самим, поддерживая свои команды, призвали самые богатые представители российской сцены: Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Шнуров. За их менее удачливых коллег заступался продюсер Иосиф Пригожин.

В результате бывший член команды Михайлова, известный под именем Слава Маркес, выступил с обвинениями в адрес своего бывшего работодателя, что тот, дескать, не поддерживает своих сотрудников во время пандемии. Однако позже Маркес свои обвинения отозвал, признав, что давно не в курсе, чем живет коллектив Стаса Михайлова.

Скандал с Джиганом

Коронавирусный карантин сыграл злую шутку с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном). Отмечая в марте в США рождение четвертого ребенка, рэпер так напился, что глубоко оскорбил свою супругу Оксану Самойлову. Пьяный Джиган устроил прямую трансляцию своего загула в соцсетях, постоянно бранился и вообще вел себя просто непотребно. Результат — лечение от алкогольной и наркотической зависимости в США и в России, а также с трудом предотвращенный развод, на который была решительно настроена шокированная жена.

Скандал с Тодоренко

Скандал с Региной Тодоренко, ведущей популярной программы «Орел и решка», разразился еще в апреле. В одном из интервью телеведущая неосторожно заявила, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в том, что их бьют. После этих слов Тодоренко лишилась многих рекламных контрактов, а журнал Glamour отобрал у нее звание «Женщина года».

Надо сказать, Тодоренко вышла из этой истории с честью: она не стала оправдываться, а наоборот, пересмотрела свои взгляды на проблему домашнего насилия и сделала на эту тему очень сильный фильм. Средства от его монетизации фильма Регина пообещала направить в помощь жертвам насилия.

Развод Муцениеце с Прилучным

В ноябре официально распалась одна из самых красивых пар российского шоу бизнеса — суд заочно развел артистов Агату Муцениеце и Павла Прилучного. Актеры прожили вместе девять лет и расстались мирно в первую очередь ради двух своих детей. Раздел имущества тоже прошел без привлечения горе-экспертов с телевидения.

По словам Агаты, в разводе всегда виноваты обе стороны, хотя, по слухам, Павел не был идеальным мужем. Сейчас Муцениеце говорит, что чувствует себя счастливее, в вот Прилучный признается, что после расставания с женой переживает не лучшие времена.

Закрытие «Дома-2»

В конце года, как говорится, громыхнуло. Стало известно, что закрывается скандальный долгожитель российского ТВ — телешоу «Дом-2», которое выходило на ТНТ с 2004 года. Последний выпуск «Дома-2» выйдет в эфир 30 декабря.

Больше строить любовь на ТНТ не будут, возможно, телестройку приютит другой канал. Кстати, сообщая о закрытии проекта, телеканал сначала не упомянул среди ведущих Ксению Собчак, которая была главной звездой «Дома-2» в течение нескольких лет. Телестройка дала путевку в жизнь одной из самых успешных и скандальных фигур отечественного шоу-бизнеса Ольге Бузовой.