Сенатор Колбин: Крым — один из самых защищенных регионов России

Об уровне защищенности Крымского полуострова, а также о причинах военных провокаций со стороны Украины, рассказал представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Севастополя Сергей Колбин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сегодня Крым представляет собой один из самых защищенных регионов Российской Федерации. С момента, как Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, на территории полуострова была создана самодостаточная группировка войск. Она не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, который вдруг рискнет посягнуть на территориальную целостность нашей страны», — сообщил Колбин.

По словам сенатора, развернутые на полуострове системы вооружения играют важную роль в обеспечении единой системы безопасности России.

«Но это не означает, что полуострову ничего не угрожает. Мы знаем, что есть блок НАТО. Их боевые корабли, самолеты-разведчики и беспилотные летательные аппараты регулярно появляются у границ Крыма. Они тестируют нашу боеготовность, пытаются найти уязвимые места, разрабатывают оперативные планы», — заявил собеседник ФАН.

Сергей Колбин добавил, что наряду с разведками НАТО есть и провокации со стороны Украины.

«Руководство Украины не может до сих пор обеспечить стабильность экономики, выполнение социальных обязательств перед населением и достаточный уровень жизни граждан. Поэтому Украина прибегает к воинствующей риторике и провокациям на наших границах, обещая практически ежемесячно вернуть Крым различными путями», — сообщил сенатор.

Эксперт подчеркнул, что сами украинские генералы сильно сомневаются в успехе подобных мероприятий.

«Вероятнее всего, им нужно отчитываться перед заокеанскими кураторами. Я просто в этом убежден. Поэтому думаю, что они будут пытаться совершать провокации и диверсии. Как заканчиваются подобные попытки провокаций — ярко показал итог событий в Керченском проливе», — подытожил Сергей Колбин.

Отметим, в состав самодостаточной группировки войск в Крыму помимо крупной военно-морской базы вошли также армейский корпус и две дивизии: одна — противовоздушной обороны, вторая — авиационная. Серьезно обновился Черноморский флот. Недавно он получил шесть новых дизельных подводных лодок и три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Также к Черноморскому флоту приписаны фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», которые вооружены крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

Ранее ФАН сообщал, что в случае масштабной военной провокации со стороны Украины Москва даст жесткий отпор.