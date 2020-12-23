Воровавшего с помощью «мертвых душ» народного учителя РФ из Брянска погубила жадность

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества со стороны директора брянского лицея и его заместителей. Как стало известно ФАН, народный учитель России похитил более 1,2 миллиона рублей посредством фиктивного трудоустройства сотрудников в возглавляемое им учебное заведение.

Правоохранители выяснили, что руководитель брянского лицея №27, его сын — замдиректора по учебно-воспитательной работе, а также заместитель по административно-хозяйственной деятельности на протяжении восьми лет фиктивно трудоустраивали в учебное заведение своих знакомых, а предназначенные для зарплат деньги присваивали.

Таким образом, с 2012 года мошенники всего похитили у государства 1 млн 260 тыс. рублей.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере», — рассказал Федеральному агентству новостей старший помощник руководителя СУ СК РФ по Брянской области Александр Афонин.

Все трое сразу после задержания дали признательные показания и раскаялись в совершенном преступлении.

«У уголовников есть такая поговорка: «Жадность фраера сгубила». Она полностью подходит к ситуации с задержанными. Они забывали давать людям, фиктивно оформленными на работу, хотя бы копеечку. Кто-то из них доложил куда следует, и вот вам результат», — рассказал ФАН источник в полиции.

Из-за того, что задержанные дали признательные показания и способствуют расследованию уголовного дела, правоохранители не планируют помещать подозреваемых до суда в СИЗО.