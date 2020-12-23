Лавров: Необходимо активизировать усилия для достижения мира в Ливии

Москва, 23 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости активизировать усилия по достижению мира в Ливии.

Издание Alsaaa 24 сообщает, что глава МИД РФ принял коллегу из Катара Мухаммеда аль-Тани в здании ведомства. Во время переговоров стороны обсудили вопросы развития дружественных отношений и торгово-экономического взаимодействия. Также представители двух государств обменялись мнениями по ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

«Необходимо активизировать усилия для достижения мира в Ливии», — цитирует заявление Сергея Лаврова Libya 24.

Министр иностранных дел Катара поддержал слова российского коллеги. Он выразил приверженность политическому урегулированию ситуации в североафриканском государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мировое сообщество посодействовать разрешению кризиса в Ливии.