Иммунолог рассказал, какой будет третья волна коронавируса

Старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов рассказал, какой он видит третью волну коронавируса.

Намедни главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко озвучил свои предположения относительно третьей волны коронавируса. Главврач провел аналогию с другими эпидемиями, которые проходили в три этапа.

В свою очередь Александр Чепурнов считает, что говорить о дальнейших волнах COVID-19 пока слишком рано, да и не факт, что нужно.

«Не понимаю, для чего вводить термин «третья волна», что это даст? Значительных улучшений в ситуации с заболеваемостью нет. Заболевание не прекратилось», — негодует эксперт.

Как отмечает Чепурнов, с начала пандемии был заметен отчетливый спад заболеваемости, а после него начался рост — так называемая вторая волна.

«Для начала третьей волны нужно, чтобы две предыдущие закончились. А мы видели только спад первой, что и назвали окончанием», — объясняет эксперт.

На сегодняшний день в стране выявлено 27 250 новых случаев заболевания, и это несомненный рост.

«Мы даже не вышли на плато, как многие любят говорить. Пока наблюдается стабильный рост. Может, есть незначительное снижение заболеваемости, но рост явно заметен», — комментирует Чепурнов.

Иммунолог полагает, что снижение заболеваемости можно будет ожидать, когда достаточное число людей будет провакцинировано и приобретет иммунитет после выздоровления. По мнению специалиста, это число должно быть не меньше десяти миллионов человек.

«Это необходимо для создания определенной прослойки людей, которые на какой-то период не будут заболевать за счет вакцинации и приобретенного иммунитета после преодоления болезни», — объясняет доктор наук.

Победить эпидемию COVID-19, по мнению Чепурнова, поможет коллективный иммунитет и ожидаемое летнее снижение заболеваемости, которое совпадает со стандартным снижением активности любых вирусов.

«Я жду поворота в сторону спада в мае. А дальше — главный вопрос, удастся ли нам за это время разобраться с правильной политикой вакцинации», — говорит специалист.

Кроме того, иммунолог опасается «перелома в отношении мутации вируса, который выведет из-под вакционного контроля коронавирус».

«Если все это пройдет, у нас действительно будет третья волна, но, надеюсь, очень-очень короткая. Но это будет следующей осенью», — подытожил эксперт.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала условие, при котором россияне смогут победить пандемию коронавируса уже весной.