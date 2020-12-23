Невролог рассказал, опасно ли вздрагивание во сне

Довольно часто у людей встречается необычное явление – вздрагивания во время засыпания. Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов рассказал ФАН, почему люди вздрагивают во сне и опасно ли это явление.

По словам специалиста, вздрагивание – это естественное явление, когда человек погружается в сон. Гайфутдинов успокоил, что это совершенно безопасно.

«Никакой опасности нет, данное состояние в медицине носит название доброкачественная миоклония. Процесс засыпания, расслабления, вхождения в фазу сна предполагает, что снимаются тормозные механизмы, высвобождаются корковые эмоции», — объяснил врач.

Невролог отметил, что таким вздрагиваниям подвержены люди с высокой возбудимостью.

«Некоторые лица имеют повышенную возбудимость, склонность к таким тикам. Это состояние доброкачественное, не связанное ни с какими грозными проявлениями, это не должно пугать. Особого лечения это не требует», — подчеркнул Гайфутдинов.

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