Конгресс США реанимировал программу БЛА MQ-9 Reaper для ВВС

Вашингтон, 23 декабря. Конгресс США согласовал дополнительное финансирование ВВС для закупки беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper («Жнец»).

Издание Defense News сообщает, что американское командование военно-воздушных сил намеревалось в 2021 году отказаться от услуг компании General Atomics (GA) и приобретения БЛА. Руководство отправило запрос в Минфин о выделении 172 миллионов долларов, чтобы начать остановку производственной линии в Калифорнии.

Конгресс США отклонил план ВВС и даже выделил дополнительные 286 миллионов на закупку «Жнецов». Теперь Пентагон обязан купить не девять дронов, как планировалось раньше, а 16 боевых единиц.

«Решение об увеличении финансирования (программы — прим. ФАН) MQ-9 отражает необходимость армии в данной платформе. Посредством постоянных инвестиций в самолеты и разработки новых возможностей компания продемонстрирует неиспользованный потенциал Reaper как части будущих вооруженных сил, поскольку он продолжает оставаться очень ценным активом для американских истребителей», — заявил представитель General Atomics в Калифорнии Марк Бринкли.

Специалисты предполагают, что за выделением дополнительных средств на закупку «Жнецов» стоят представители демократической партии. Именно они пролоббировали интересы предприятия GA в сохранении контрактов с Пентагоном.

В настоящий момент пакет расходов на 2021 финансовый год составляет 2,3 триллиона долларов. Из них 696 миллиардов пойдут на приобретение вооружения для армии Соединенных Штатов, включая 16 MQ-9 Reaper. Документ должен подписать президент США Дональд Трамп в ближайшее время.