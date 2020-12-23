В Дагестане объяснили лидерство Нурмагомедова и Дзюбы в опросе ВЦИОМ

Махачкала, 23 декабря. Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов признан спортсменом 2020 года в России, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Неоднозначное отношение к чемпиону в России сменилось на его признание только благодаря его феноменальным результатам в спорте, объясняют на родине Нурмагомедова.

Всего в рейтинг ВЦИОМ лучших спортсменов страны вошли пять человек. Помимо Нурмагомедова, россияне проголосовали за футболиста Артема Дэюбу, теннисиста Даниила Медведева, хоккеиста Александра Овечкина и фигуристку Алину Загитову. Причем Нурмагомедов и Дзюба оказались впереди со значительным отрывом.

«В рейтинге спортсменов первые места занимают Хабиб Нурмагомедов (10%), Артем Дзюба (8%), Даниил Медведев, Александр Овечкин и Алина Загитова (по 2% соответственно)», – отмечается в сообщении на официальном сайте ВЦИОМ.

Опрос проводился по телефону среди лиц в старше 18 лет. В голосовании приняли участие 1,6 тысячи случайно выбранных людей, каждый из которых мог назвать до трех фамилий. В ходе опроса 69% респондентов затруднились с ответом, еще 8% отдали свои голоса за других спортсменов.

После объявления результатов опроса Нурмагомедов поблагодарил россиян за поддержку. Он отметил особую важность народного признания.

«Одно дело, когда вас признают эксперты, тренера, бойцы и специалисты, а другое дело – признание народа. Без вас это было бы практически невозможным», – написал спортсмен.

Победу чемпиона в опросе ВЦИОМ для ФАН прокомментировал управляющий одной из букмекерских контор в Дагестане Гаирбек Магомедов. Он отметил, что отношение к Нурмагомедову в России всегда было неоднозначным. Многие считали его слишком раскрученным и даже видели в нем проводника сугубо религиозных подходов ко всем аспектам человеческого существования, считает собеседник агентства. Однако со временем отношение к нему изменилось.

«Хабиб всегда оставлял много вопросов. Главным из них, наверное, было его отношение к религии. Не секрет, что его всегда любили на Кавказе, в арабских странах из-за его приверженности к исламу. Он там был своим. Вы бы видели, сколько людей в день боя Хабиба приходят сделать ставку именно на его победу, и ставят довольно крупные суммы. Он не скрывает своей религиозности и пытается жить по исламу, насколько это возможно, но это вызывает вопросы у остальной части России, в Европе», – объяснил Магомедов.

По его мнению, Нурмагомедов доказал, что, в первую очередь, хороший спортсмен. Теперь люди видят в нем чемпиона, который успешно представляет Россию на международном уровне, приносит ей победы.

«Все признают, что Хабиб – чемпион, выдающийся спортсмен. Теперь, наверное, этот фактор встал на первое место, когда люди говорят о Хабибе. Его феноменальные, уверенные победы сделали известным на весь мир его родное село, в Дагестан приезжают тренироваться именитые российские спортсмены. На бойцовских турнирах Хабиб представляет Российскую Федерацию, и это, наконец, осознали все те, кто раньше так не думал», – считает собеседник ФАН.

Он также добавил, что второе место Артема Дзюбы в рейтинге ВЦИОМ связано с недавним скандалом вокруг футболиста. Видео, облетевшее Интернет, с пикантными подробностями его личной жизни, заставило говорить о нем, что не умаляет профессионализма Дзюбы как футболиста, уверен Магомедов.

«Вопрос о Дзюбе даже был задан на большой пресс-конференции президента. История, конечно, вызвала шум, особенно, в спортивном мире, но мне кажется, что это касается только его. Он – хороший футболист, и не раз доказывал это. Я не согласен с теми, кто говорит, что он опозорил свою страну. Максимум он опозорил себя, но точно не страну», – сказал представитель букмекерского бизнеса.

Хабиб Нурмагомедов – чемпион самой престижной спортивной организации в мире смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC). За свою профессиональную карьеру он одержал 29 побед и ни разу не проиграл. В конце октября он в очередной раз защитил пояс UFC, после чего заявил об уходе из спорта. После этого Нурмагомедов возглавил сводный рейтинг лучших бойцов UFC. В декабре россиянин вошел в тройку самых успешных спортсменов 2020 года по версии американского издания International Business Times.