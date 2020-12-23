Грэм Филлипс: Автор «расследования» о Навальном работает на подразделение MI6

Британский журналист Грэм Филлипс высказался о «расследовании» об «отравлении» Алексея Навального. Он не оставил без внимания Христо Грозева из Bellingcat. Филлипс назвал этот проект, основателем которого является Эллиот Хиггинс, информационным подразделением британской секретной службы.

Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян решил проанализировать ситуацию с вовлечением проекта Bellingcat в историю с Навальным в своей традиционной колонке для ФАН.

Еще в сентябре, когда ко мне в руки попали инсайды из недр спецслужб Германии с помощью политтехнолога Владислава Рогимова, я впервые получил информацию о том, что Алексей Навальный начал сотрудничать с MИ-6 в интересах ЦРУ. Затем в декабре вышли ролики этого «блогера», которые были основаны на «расследовании» Христо Грозева из Bellingcat. Я вспомнил о том, как в 2016 году британский журналист Грэм Филлипс разнес в пух и прах основателя этого проекта Эллиота Хиггинса после его «расследований» об MH17 и Скрипалях.

Заглянув на страничку в соцсетях к Филлипсу я убедился, что новая активность Bellingcat не ускользнула от его внимания. Грэм Филлипс заявил:

«Рядом с Навальным в его «расследовании» находится Христо Грозев, который работает на Bellingcat — информационное подразделение британской секретной службы. Итак, чтобы доказать причастность западных спецслужб в этом всем, далеко не надо заглядывать вообще».

Таким образом, уже давно витавшее в воздухе понимание того, что западный проект, который получает сведения о биллингах и личных данных россиян, по определению не может быть независимым, стало осязаемым и четким. После слов Грэма Филлипса все становится на свои места: Bellingcat — это информационное подразделение британской секретной службы. А так как MI6 де-факто является европейским филиалом ЦРУ, то все эти «расследования» сходятся в одной точке.

В своем недавнем расследовании Филлипс раскрыл основные источники финансирования Bellingcat. Он выяснил, что этот проект финансируют: Джордж Сорос (Open Society Foundations — OSF), НАТО через Atlantic Council и ЦРУ через National Endowment for Democracy.

Надо сказать, что у Грэма Филлипса была возможность познакомиться с Эллиотом Хиггинсом в Лондоне во время пресс-конференции, которую глава Bellingcat давал британским СМИ. Там Филлипс высказал ему в лицо все то, что он о нем думает, а именно про финансирование Хиггинса через НАТО и ЦРУ. По итогам этого общения, разумеется, Хиггинс имел довольно бледный вид.

Таким образом, для того, чтобы понять, что «расследования» об «отравлении» Навального не имеют ничего общего с установлением истины, достаточно просто посмотреть на тех, кто окружает «блогера». Сколько бы «берлинский пациент» не отмахивался от связей с представителями западных спецслужб, факты в итоге перевешивают его красочные ролики. Умелое жонглирование словами и обрывочными данными — это еще не повод заявлять об успешно проведенном «расследовании».