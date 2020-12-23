Нередко даже в безоблачной семейной жизни наступают кризисные периоды, когда еще недавно самые близкие друг другу люди отдаляются, становятся чужими. Измена — тот самый кризисный момент, пережить который могут далеко не все пары.

Новость об адюльтере партнеры воспринимают по-разному. Одни считают личным поражением и оскорблением, другие начинают мстить, не осознавая, что в этой «войне» победителей не будет. Так почему же это происходит? В чем причины измены, которая становится полной неожиданностью для партнера? Можно ли избежать неверности и как защититься от нее? Эти вопросы журналист ФАН задал психологу, коучу по семейным отношениям Элене Гамаюн.

Статистика супружеской неверности

Официальной статистики количества супружеских измен не существует. Нет ее ни в России, ни в мире. В 2019 году исправить ситуацию решили журналисты телеканала BBC, которые провели масштабный анонимный опрос мужчин и женщин в возрасте 30-40 лет. Респондентам задавали два вопроса: изменяли ли они когда-либо партнерам и ожидают ли измены от своей второй половинки? В результате опроса выяснились любопытные вещи.

Во-первых, что большинство людей, конечно, не ожидают измен. Уверенность в верности своего партнера выразили 95% опрошенных. А во-вторых, частота супружеских измен оказалась намного выше, чем принято считать. 70% мужчин и 65% женщин признались, что хоть раз, но изменяли своему партнеру.

Несмотря на «впечатляющие» цифры, по мнению исследователей, трактовать эти результаты как однозначное доказательство непостоянности человеческой натуры все же не стоит. Ведь, как показывает практика, люди по-разному воспринимают понятие измены.

Для женщины это не только физическая близость партнера с другой женщиной. Супруга может обвинить мужа в измене, если тот будет переписываться с кем-то в социальных сетях или уделять слишком много внимания «подруге» на вечеринке. При этом женщина может считать себя виноватой перед мужем, если начала слишком близко, «душевно» общаться с другим мужчиной, например, на работе. Несмотря на то, что физического контакта не было, для многих женщин характерно ругать себя и испытывать стыд только за тесную эмоциональную близость и увлеченность кем-то другим, кроме мужа.

Мужчины в этом плане более консервативны. Как правило, изменой они называют исключительно физический контакт с другой женщиной, тогда как легкий флирт, переписку в соцсетях и даже откровенные заигрывания с сотрудницами в офисе и подругами жены адюльтером не считают.

«Чаще всего ко мне на прием обращаются женщины, столкнувшиеся с проблемой измены мужчин, — комментирует психолог, коуч Элена Гамаюн. — Поэтому, несмотря на то, что официальной статистики в этом вопросе нет, по своему опыту могу сказать, что мужчины все же изменяют чаще».

Почему мужчины изменяют

Говорят, что мужчины склонны искать приключения «на стороне» просто ради спортивного интереса или чтобы пережить острые ощущения, «взбодриться», почувствовать себя охотником. Но, по мнению Элены Гамаюн, только так трактовать причины измены мужа ошибочно.

«Человек никогда не будет изменять, если у него дома все хорошо, — отмечает специалист. — Это происходит как следствие нарушения психоэмоционального или интимного контакта».

Почему нарушается этот контакт? Если говорить об интимной стороне вопроса, то со временем в любых отношениях наступает естественное охлаждение, «пресыщенность». Супруги не так стремятся к сексу, как раньше. А женщины по разным причинам (обида на партнера, усталость, тревога за детей) могут и вовсе начать избегать интимной жизни. Если это происходит, мужчина, не находя взаимности со стороны супруги, может начать искать женское тепло и ласку где-то еще.

Психоэмоциональный контакт с супругой играет не меньшее значение. Взаимные обиды, претензии, недовольство друг другом со временем нарастают как снежный ком. И если люди не обсуждают их, не проговаривают и не пытаются разрешить — это неизменно приводит к охлаждению отношений, отдалению и естественной потере влечения. Если мужчина не находит дома взаимопонимания, он будет стремиться найти его с другой женщиной.

«Также есть такое понятие, как «программа», заложенная в человека с детства или сформированная окружением, — продолжает Элена Гамаюн. — Особенно это распространено у мужчин. Он может считать, что измена — это нормально и даже правильно. Что мужчина не будет считаться мужчиной, если у него нет любовницы. Эти убеждения могут закладываться примером родителей, когда отец был «ходоком» и не видел в этом ничего плохого. Или друзьями, которые могут подталкивать, подначивать и подшучивать. В этих случаях измена никак не связана ни с отношениями с супругой, ни с ее личными качествами, а только с убеждениями супруга».

Почему женщины изменяют в браке

Причины измены жены тоже кроются в неудовлетворенности браком, отношениями с мужем, недостатком любви и ласки. Женщина может хотеть стремиться что-то изменить в жизни, выместить таким образом свою обиду на мужа, «ответить тем же», если ей стало известно об адюльтере супруга. Связью на стороне могут стремиться закрыть ощущение эмоциональной пустоты или стремление вновь почувствовать себя красивой, желанной, сексуальной. Если этих эмоций в браке нет, возникают условия для измены.

Однако даже в этих случаях далеко не каждая женщина решается встать «на кривую дорожку». Эксперты считают, что для женских измен, как правило, нужны очень веские причины. Если мужчина ищет накала страстей и новых ощущений, женщина обычно стремится к переменам. А потому она может долго терпеть эмоциональную отстраненность от мужа, надеясь, что в один прекрасный день все изменится. Может находить удовлетворение в воспитании детей или бытовых вещах. И только когда чаша терпения переполняется окончательно, жена может решиться сделать этот шаг.

«В 80% случаев жена изменяет, когда обижена на своего мужа, — продолжает Элена Гамаюн. — Или супруг находится в длительной командировке, и жена просто не выдерживает его отсутствия. Но бывает и так, что девушка ищет увлечение на стороне, так как любит приключения, испытывает удовольствие от риска. В этом случае измена для нее становится одним из факторов подъема адреналина».

Позиция науки

С точки зрения нейронауки, любовь, привязанность, стремление к сексу только с одним партнером определяется исключительно работой нейромедиаторов в нашем головном мозге. Главный из них — дофамин, нейромедиатор, участвующий в формировании зависимостей. Когда партнеры испытывают радость от общества друг друга, что обычно наблюдается в «конфетно-букетном периоде», уровень дофамина стремится к максимальному. И секс с любимым человеком воспринимается мозгом как награда. А так как награды любят все, то и интерес к супругу или супруге поддерживается высоким.

Но со временем в отношениях происходят перемены. Мы начинаем видеть партнера уже не «сквозь розовые очки», а с его ошибками, не всегда приятным нам поведением и поступками. «Волшебный» эффект дофамина снижается, страсть затихает. А так как не все партнеры готовы постоянно поддерживать этот «огонь» в отношениях, мозг может «подсказывать» поискать удовольствие на стороне.

Другой значимый в отношениях нейромедиатор — окситоцин, называемый гормоном привязанности. Именно его резкий выброс после родов формирует почти мгновенную привязанность матери к своему младенцу. Он же оказывает влияние на отношения мужчин и женщин, так как создает невидимую связь между ними. Окситоцин вырабатывается в ответ на телесный контакт: поцелуи, объятия, секс. И чем более частым и тесным будет этот контакт, тем более крепкими будут «окситоциновые нити», связывающие супругов. Если объятий и регулярного секса нет, влечение и привязанность естественным образом ослабевают и уходят.

Как избежать неверности супруга

Причины супружеских измен часто лежат на поверхности, и если их вовремя заметить, проблем в браке можно избежать. По словам Элены Гамаюн, супругам важно придерживаться определенных правил в отношениях, которые снижают риск неверности партнера.

1. Не копите обиды. Всегда проговаривайте с партнером все недовольства, обидные или неприятные для вас ситуации, которые могут нарушить психоэмоциональный баланс в отношениях. Женщины, как правило, более готовы говорить о своих недовольствах и часто высказывают супругу претензии. Но у мужчин жаловаться не принято, и свои обиды они могут долго носить в себе, что в один непрекрасный день может вылиться фатальными для отношений последствиями. Поэтому наблюдайте за супругом, подмечайте странности или изменения в его поведении и пытайтесь вывести на разговор. Иногда откровенного общения достаточно, чтобы подавить назревающую проблему в начальном этапе.

2. Обращайтесь к семейным психологам. Если недовольств накопилось слишком много, и любой разговор по душам заканчивается разборками и ворохом высыпанных друг на друга претензий, без посторонней помощи справиться с проблемами становится невозможно. В этом случае нужно обращаться к семейному психологу, который поможет разложить проблемы по полочкам и решить их в процессе диалога.

3. Уделяйте внимание интимной жизни. Важность сексуальных отношений определяется физиологией человека, особенностями работы головного мозга. А потому частые прикосновения, объятия, поцелуи, секс важны для поддержания эмоциональной близости между супругами.

«Следите за тем, чтобы в интимной сфере была удовлетворенность, — советует Элена Гамаюн. — Если возникают проблемы, решайте их, при необходимости обращайтесь к специалистам».

4. Добавляйте в отношения яркие краски. Как известно, мужчины любят глазами, а потому вниманием к себе женщина может поддерживать всегда высокий интерес со стороны собственного супруга. Ухаживайте за собой, оставайтесь привлекательными, покупайте красивое белье. Устраивайте романтические вечера, в которых вы будете только вдвоем, без детей и телевизора. Учитесь новому: подогревайте сексуальное влечение эротическими танцами, освойте техники эротического массажа и делайте его друг другу. Или обучитесь искусству тантры, благодаря которой партнеры учатся чувствовать друг друга, любить, доставлять удовольствие и получать его от жизни.

А чтобы не искать ответа на вопрос, почему парни или девушки изменяют, Элена Гамаюн советует внимательно присмотреться к потенциальному партнеру и его окружению до того, как завязывать с ним отношения. Если мужчина изначально демонстрирует поведение охотника, провожает глазами «каждую юбку», не скрывает, что и до вас у него было много отношений и измен, глупо полагать, что рядом с вами его поведение изменится.