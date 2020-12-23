В Совфеде объяснили суть закона об иноагентах

Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа. Один из авторов закона, сенатор Андрей Климов объяснил ФАН, в чем новшество принятой законодательной инициативы.

Согласно закону, статус иноагента могут получить физические лица, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Иноагенты должны ежеквартально информировать Минюст РФ об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.

Кроме того, в законе уточняется понятие «политическая деятельность». Указано, что политическая деятельность осуществляется путем организации и проведения митингов и шествий, участия в выборах и наблюдения за ними, участия в деятельности политических партий, а также путем проведения опросов и социсследований и публикации их результатов. СМИ-иноагентов обяжут маркировать материалы таких людей и организаций.

Суть закона

Сенатор Андрей Климов объяснил, что в новом законе применяемые к юридическим лицам требования прописали для физических лиц.

«То, что было написано по отношению к юридическим лицам-иноагентам, повторили для физических. На мой взгляд, это избыточно. Но раз люди не могут перелистнуть страницу и посмотреть, что на предшествующей странице написано, мы повторили это для физических лиц. Это ни в коем случае не изменяет нашего подхода, ничего нового нет», — отметил сенатор.

Климов подчеркнул, что комиссия Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела страны работают над проблемой защиты суверенитета и противодействия вмешательству.

«Все, что нужно сделать на этом этапе, мы сделали. Появятся новые вызовы, будем уточнять. Пока мы считаем, что тот пакет, который был нами провозглашен 17 ноября и реализован в виде законопроектов, достаточен. Многие из них будут вскоре рассматриваться в Совете Федерации, поэтому в этой части на этом этапе сделано достаточно, а как будет дальше — покажет жизнь», — заключил Климов.

«Доработка» закона

Главный редактор издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко объяснил, для чего необходим закон об иноагентах. Эксперт обратил внимание, что подобные законы существуют во многих странах мира.

«На фоне истерии, когда Россию обвиняют во вмешательстве в выборы, во внутренние дела и прочее, мы позволяли в нашей стране совершенно открыто вести политическую деятельность на западные деньги. Я уверен, что этот закон нужный, он усложнит работу агентов влияния Запада», — заявил эксперт.

При этом Осташко считает, что существующий закон еще нужно «настроить», чтобы под него попадала та деструктивная политическая деятельность, которая в последние годы наблюдается в России и финансируется с Запада.

«Ничего против нормальной оппозиции никто не имеет. Но если у нас политические силы работают на интересы иностранных государств, эта деятельность должна пресекаться максимально жестко. Я бы, на самом деле, этот закон еще дальше бы дорабатывал и уточнял в Уголовном кодексе такие статьи, как государственная измена», — добавил он.

Ранее депутаты проголосовали за инициативу запретить иностранное финансирование митингов и демонстраций в России.