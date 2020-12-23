Вирусолог Покровский оценил опасность мутаций коронавируса в организме человека

Известный вирусолог и эпидемиолог, один из ведущих российских специалистов по ВИЧ/СПИД, академик РАН Вадим Покровский поделился мнением по поводу опасений, что лечение коронавирусной инфекции препаратами, подавляющими иммунитет, а также переливанием плазмы с антителами способствует появлению новых штаммов COVID-19.

Ранее о подобных опасениях ученых в интервью РИА Новости заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Баранова отмечает, что заразность коронавируса растет, хотя он и не становится более опасным.

«Ученые при этом заметили одну важную вещь: признаки того, что в результате эволюции внутри одного хозяина может возникать новый штамм», — отметила ученый.

По ее мнению, это возможно в условиях подавленного иммунитета, например, при лечении ВИЧ, а также, когда больному COVID-19 проводят терапию переливанием плазмы с антителами от тех, кто уже переболел.

По мнению Вадима Покровского, на сегодня нет подтвержденных данных, что мутировавшие в организме человека в результате лечения штаммы COVID-19 окажутся жизнеспособными и будут в состоянии свободно циркулировать.

«Поймите, при лечении не столько мутирует сам вирус, сколько происходят мутации, которые делают его устойчивым к применяемому лечению, — отметил академик Покровский в комментарии ФАН. — Что касается лечения антителами от переболевших людей, то эта методика применяется в тяжелых случаях, на поздних стадиях заболевания. Так лечат больных, которые, как правило, сами вирус уже не распространяют. То есть, теоретически такая мутация возможна, но нет никаких подтвержденных данных, что подобные мутации могут как-то закрепиться. Ничего этого мы на практике вообще не видели, хотя конечно теоретически что-то такое возможно».

Это же касается и лечения от коронавирусной инфекции больных с ослабленным иммунитетом, например, с ВИЧ, отмечает Покровский.

«Это глубокая теория, что такое лечение может как-то оказать влияние на сам коронавирус. Кроме того, не вижу особой логики в утверждениях, что, если такие мутации возникнут, они смогут как-то закрепиться. Любая мутация теоретически должна помогать вирусу распространяться, а на этапе лечения опасность распространения как раз снижается. Да, мутации возникают под воздействием разных факторов, но они должны давать вирусу какие-то преимущества при распространении. А в этой цепочке, о которой мы говорим, никаких преимуществ не предвидится. Даже если допустить нечто подобное в теории, неожиданно возникающие в организме человека штаммы вряд ли будут иметь возможность самостоятельно распространяться при кашле или чихании, то есть, воздушно-капельным путем», — успокоил читателей ФАН Вадим Покровский.

Ранее в Великобритании выявили новую более заразную мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Ряд стран, в том числе Россия, объявили о приостановке авиасообщения с Британскими островами. Всего в мире по официальным данным COVID-19 выявили у более чем 78 миллионов человек, число погибших с подтвержденной коронавирусной инфекцией приближается к двум миллионам.