Красный Крест назвал главную причину нападения на врачей во время пандемии в мире

Страх заразиться новой коронавирусной инфекцией и отсутствие базовых знаний о COVID-19 стали основными причинами нападений на врачей и пациентов в 2020 году, сообщает ФАН. Это следует из данных Международного комитета Красного Креста и анализа случаев насильственных действий в отношении медперсонала.

Врачей оскорбляют и подвергают физическому насилию

Медицинские работники стали героями 2020 года — им посвящают флешмобы «Спасибо врачам» и обложки журналов (так сделали Elle, Vogue, Time, The New Yorker, Vanity Fair, Grazia). В то же время, в начале пандемии в мире фиксировались случаи нападения на врачей: они подвергались оскорблениям, преследованиям и даже физическому насилию.

«Медицинские работники спасают жизнь во всем мире. Они рискуют своим здоровьем и слишком часто жертвуют своим личным временем, чтобы помочь тем, кто страдает от COVID-19. Приятно видеть, что многие сообщества хвалят и благодарят медсестер, но огорчает, что другие медсестры сталкиваются с преследованием, стигматизацией и даже нападениями», — рассказал ФАН генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.

Сотрудники МККК с 1 февраля по 31 июля собрали из первых рук, социальных сетей и от организаций данные о 611 случаях насилия и домогательств против сотрудников систем здравоохранения в 40 странах мира. В статистику вошли Африка, Америка, Азия и регионы Ближнего и Среднего Востока.

Отмечается, что 23% случаев были связаны с физическим насилием, 17% — со словесными оскорблениями или угрозами, а 14% — со случаями дискриминации, основанной на страхе и отсутствии информации. Среди нападений на людей: 68% случаев были нацелены на медицинский персонал, 22% — на пациентов и 5% — на переселенцев или беженцев. В МККК признают, что это только известные инциденты, реальная же цифра может быть намного выше.

«Этот кризис поставил медицинских работников под угрозу в то время, когда они так необходимы. Атмосфера страха, которая часто усугубляется отсутствием адекватных средств индивидуальной защиты, создает значительный стресс для их физического и психического здоровья и здоровья их семей, — считает руководитель инициативы МККК «Здравоохранение в опасности» Марсель Полковски. — Эти атаки оказывают разрушительное воздействие на доступ к медицинской помощи и ее предоставление, когда многие системы здравоохранения перегружены».

В России отсутствует статистика нападений на медиков

Минздрав России в ответ на запрос Федерального агентства новостей пока не предоставил статистику по случаям нападений на медиков в период пандемии.

В 2019 году комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья сообщала о том, что только в Москве ежегодно происходит две сотни подобных случаев, при этом к уголовной ответственности привлекаются лишь 10% виновных, к административной — 18%. Официально статистика нападений на медиков в России также не ведется.

С 2019 года в нашей стране соответствующим законом введена ответственность за воспрепятствование законной деятельности медработника по оказанию медицинской помощи. Однако медики считают, что закон не работает: в нем некорректно прописано, как оценивать связь между избиением врача и вредом пациенту.

К неадекватным поступкам приводит страх перед COVID-19

Пандемия коронавируса накалила общение между пациентами и медицинским персоналом. В МККК приводят примеры, когда в мае в Афганистане главный изолятор COVID-19 был закрыт на полдня из-за драки между родственниками умершего пациента и медперсоналом.

В апреле в Колумбии жители не позволяли машинам скорой помощи въезжать в их город: медики приехали, чтобы проверить медицинские карты, имена сотрудников и пациентов во время проверки пациентов на COVID-19. На Филиппинах в мае медицинский работник и его сыновья были вынуждены покинуть дом из-за преследований, дискриминации и отключения электричества соседями.

Глава отдела здравоохранения МККК Эсперанса Мартинес считает, что основная причина таких случаев — отсутствие достоверной информации о COVID-19. Страх заразиться провоцировал людей на неадекватные поступки. Так, в Бангладеш в апреле дом врача забросали кирпичами, после того как он получил положительный результат на COVID-19, чтобы вынудить его и его семью покинуть этот район.

В Пакистане в мае врачи в больнице подверглись словесному и физическому нападению после того, как пациент умер от COVID-19. Родственники вошли в зону повышенного риска и кричали, что коронавирус — это розыгрыш.

Подобные случаи зафиксированы и в России. Так, в ноябре в Москве пациент стал требовать у врача лекарство от коронавируса и отказывался выпускать медика из квартиры, пока лекарство не окажется у него в руках. В Екатеринбурге — также в ноябре — мужчина напал на сотрудниц скорой помощи за отказ везти его больную коронавирусом супругу в больницу на компьютерную томографию. А в Ульяновске пациент убеждал врачей сделать ему КТ при помощи ножа.

«До истерии доходит, нервов не хватает», — прокомментировал инцидент в СМИ министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин.

В Звенигороде, наоборот, избили пациентку, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус.

«Медицинские работники, пациенты или определенные группы не должны подвергаться стигматизации или обвинениям в наличии или распространении вируса, — говорит Эсперанса Мартинес. — Нам необходимо укрепить наше коллективное чувство человечности, если мы хотим пережить эту пандемию».

Чтобы защитить медицинский персонал, учреждения и пациентов от насилия, специалисты МККК рекомендуют распространять точную информацию о происхождении, способах передачи и профилактике COVID-19.