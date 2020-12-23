Boeing и Управление гражданской авиации США пойманы на подлоге сертификации 737 MAX

В США набирает обороты скандал, связанный с повторным разрешением на полеты, которое Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдала пассажирским самолетам Boeing 737 MAX. Как следует из отчета сенатского комитета, FAA фактически подделало результаты повторной сертификации 737 MAX, дав разрешение на полеты на основании неверных данных.

Таким образом, на сегодняшний день лайнеры 737 MAX, даже получив разрешение на полеты, нисколько не более безопасны, чем два года назад, когда в двух катастрофах эти машины забрали 346 жизней.

При этом расследование комитета Сената не ограничилось нашумевшим вопросом с 737 МАХ. Как выяснилось, порочная практика «рука руку моет» используется FAA и заинтересованными авиакомпаниями уже долгие годы.

Об этом скандальном отчете и реакции на него в индустрии авиаперевозок — в материале ФАН.

Контроль над контролером

Наиболее удивительной и крайне показательной частью опубликованного на прошлой неделе отчета комитета Сената США по торговле, науке и транспорту (United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation) является способ получения информации о внутренней кухне FAA и его тайном взаимодействии с американскими авиапроизводителями и авиакомпаниями. Практически всю информацию комитет получил через разветвленную сеть из более чем полусотни информаторов, в то время как само управление категорически отказывалось не только признавать вину, но даже предоставлять исходные данные по испытаниям и сертификации.

Напомним, что комитет Сената по торговле, науке и транспорту является не какой-то временной следственной комиссией, но постоянным органом с предельно широкими контрольными и инспекционными функциями. В свою очередь, FAA представляет собой не частную компанию, а государственное агентство, отвечающее за безопасность гражданской авиации.

«Официальные ответы FAA Конгрессу, как видится, вводят нас в заблуждение в описании процессов сертификации, обучения и компетентности сотрудников FAA», — говорится в официальном письме на имя президента США Дональда Трампа, направленном в сентябре 2019 года от руководителя управления адвоката по особым делам (OSC) Генри Кернера.

OSC — специализированная структура в системе государственной власти, отвечающая за поддержку осведомителей и осуществляющая программу защиты свидетелей. Как следствие, вовлечение OSC в расследование по FAA доказывает простой факт: агентство сознательно скрывало целый ряд существенных деталей о своей работе.

«Результаты нашего расследования вызывают беспокойство, — резюмировал подозрения Кернера председатель комитета, сенатор Роджер Викер. — В нашем отчете подробно описаны ряд серьезных примеров упущений в надзоре за авиационной безопасностью и неудачного руководства действиями FAA. Ясно, что управлению требуется постоянный надзор, чтобы гарантировать, что его работа по защите авиапассажиров выполняется полностью и правильно».

Удивительно, не правда ли? Агентству, отвечающему и контролирующему безопасность пассажирской авиации в США, самому требуется контроль над его деятельностью! Действительно, «что охраняешь — то и имеешь, да еще и с друзьями делишься!». Только вот в «друзьях» у FAA неожиданно оказались не авиапассажиры или члены экипажей самолетов, а владельцы авиакомпаний и производителей самолетов, прямо заинтересованные в прибылях, а не в безопасности.

Кто же получал выгоду от «неудачного руководства действиями FAA»? Об этом прямо говорится в тексте сенатского доклада:

«FAA и компания Boeing пытались скрыть важную информацию, которая могла способствовать трагедиям 737 MAX».

Как оказалось, Boeing был не единственным «фаворитом» FAA: у агентства оказался целый ряд «приближенных» компаний, которые на протяжении десятилетий манкировали вопросами безопасности своих пассажиров.

Как один механик два самолета погубил

Полный текст доклада, занимающего 102 страницы, подкреплен более чем 13 000 страниц документов из внутренней переписки FAA, попавшей в распоряжение комитета Сената. В частности, из этой переписки следует, что один из ведущих американских авиаперевозчиков, Southwest Airlines, на протяжении более чем 10 лет пренебрегало вопросами безопасности, «закрывая» эти вопросы через свои связи в FAA.

Впервые Southwest Airlines попали в новостные ленты еще в 2008 году, когда в результате расследования и слушаний в Конгресса выяснилось, что авиакомпания не проверила самолет на предмет трещин в конструкции после аварийной посадки — и продолжала перевозить пассажиров с большим риском. Тогда ее оштрафовали на 10 млн долларов — и на долгие годы забыли об этом скандале.

Как оказалось, с 2013 по 2017 годы Southwest приобрела 88 самолетов у иностранных производителей и ввела их в эксплуатацию, «выправив» им летные сертификаты через FAA — несмотря на недостаток информации от производителей и несоответствие самолетов американским нормам. Во внутренней переписке FAA эти лайнеры упоминаются как «самолеты Skyline». Как видно из анализа переписки, сотрудники FAA неоднократно предупреждали руководство агентства о несоблюдении сертификационных требований и риске для авиапассажиров при полете на этих лайнерах. Однако FAA, включая высший менеджмент, бездействовало, и это шло явно в пользу авиакомпании Southwest Airlines.

В итоге вопрос о несоответствии самолетов Southwest сертификационным требованиям удалось продавить только в конце 2019 года, после начала публичного скандала вокруг 737 MAX. Однако ни один из 88 лайнеров так и не был проинспектирован в полном объеме, поскольку директор FAA Стивен Диксон попросил для Southwest «еще несколько месяцев». Это позволило авиакомпании летать на самолетах, фактически не прошедших сертификацию.

Выяснилось и то, что ненадлежащий контроль FAA не ограничивался только коммерческими пассажирскими авиакомпаниями. Отчет указывает на обстоятельства нескольких авиационных происшествий со смертельным исходом, связанных с грузовыми перевозками. В этих случаях инспекторы FAA неоднократно выявляли несоответствия самолетов требованиям безопасности и пытались привлечь авиакомпании к ответственности. Но руководители агентства часто отказывались поддерживать меры принуждения и запрета, а в некоторых случаях даже казалось, что они мстят инспекторам за «излишнюю активность».

Например, в одном случае инспектор FAA расследовал несчастный случай со смертельным исходом, в результате которого погибли все 11 человек экипажа грузового самолета. Инспектор обнаружил серьезные проблемы и несоответствия в предполетном обслуживании, после чего потребовал немедленного отзыва лицензии у механика, готовившего самолет к вылету. Однако отзыв лицензии не был поддержан в FAA, а механик прошел повторную сертификацию — и уже через два дня снова обслуживал самолет. Надо ли говорить, что и этот лайнер тоже попал в аварию, в результате которой погибли двое членов экипаж?

Последующее расследование показало, что механик оба раза предоставлял для сертификации фальшивые документы.

4 секунды? Это фантастика

В полном тексте отчета есть еще немало показательных историй. О том, например, как в FAA сознательно продвигаются по службе инспекторы, подписывающие «нужные» документы, закрывающие к пользе авиакомпаний обнаруженные дыры в протоколах и требованиях к безопасности, причем без каких-либо требований по их устранению. Или о том, как неугодных сотрудников, которые писали руководству о реальных проблемах, наоборот, всячески наказывались, понижались в должности, подвергались взысканиям или даже выживали со службы.

Наиболее же резонансная часть расследования посвящена вопросу о повторной сертификации Boeing 737 MAX. Информаторы заявили, что результаты новых тестов этого лайнера были… сознательно подделаны Boeing в тесном «сотрудничестве» с руководством FAA.

В частности, информаторы заявили, что повторная сертификация базировалась на ложном утверждении о том, что пилотам 737 MAX якобы достаточно всего 4 секунды, чтобы определить неправильное, способное вызвать авиакатастрофу поведение системы увеличения маневренных характеристик (MCAS), ответственной за две резонансные катастрофы этих лайнеров.

Один из информаторов, участвуя в программе повторной сертификации Boeing 737 MAX, провел собственное специальное тестирование этой ситуации на авиационном симуляторе. Как выяснилось, фактическое время реакции подготовленного пилота составило в последовательных опытах 7,9 и 11 секунд, а время завершения корректирующих действий по «обузданию» MCAS — 49, 53 и даже 62 секунды. За это время симулятор успевал отправить самолет в неуправляемое пике, хотя пилот все же смог вернуть его в горизонтальный полет.

Как следствие, в своем отчете информатор указал, что указанное Boeing время реакции на активацию MCAS в 4 секунды совершенно нереалистично и что фактическое время реакции пилота — в четыре раза больше.

Однако самое интересное в отчете указано далее. Во время одного из тестов, на которых оценивалось поведение пресловутой MCAS в реальном полете, присутствовавшие на испытаниях представители Boeing приказали летчику-испытателю просто-напросто отключить MCAS! Это обесценило испытания как таковые. Ситуация — как в старом советском анекдоте: «Покорми собак и ничего не трогай там, на орбите!»

«Божья роса»

В ответных заявлениях от FAA и Boeing пока мало конкретики. Агентство, например, заявило, что «внимательно изучает документ, который, к сожалению, содержит ряд необоснованных обвинений». А в Boeing и вовсе ответили так:

«Наша компания стремится к повышению безопасности полетов, укреплению нашей культуры безопасности и восстановлению доверия со стороны наших клиентов, регулирующих органов и авиалиний», — добавив, что внимательно изучат документ.

Одно можно сказать точно: нынешний скандал вокруг FAA и Boeing выявил не просто «отдельную проблему» с каким-то неудачным лайнером, а системную язву американской авиаиндустрии.