Лев Лещенко раскрыл подробности съемок новогоднего «Голубого огонька — 2021»

Знаменитый советский и российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал ФАН о съемках новогоднего «Голубого огонька — 2021», а также поделился планами на празднование Нового года.

Телеканал «Россия-1» анонсировал традиционную новогоднюю телепередачу «Голубой огонек» в новом формате.

«Эффект дополненной реальности оживит картинку и добавит ощущение праздника и волшебства», — сообщили в пресс-службе канала.

Лещенко уточнил, что новый формат шоу не повлиял на съемочный процесс.

«Все снималось в формате прошлых лет, со зрителями, — подчеркнул исполнитель. — То, что затем подложат, надеюсь, будет красиво».

Артист отметил, что новогодняя программа снималась в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Зрители сидели через одного, мы снимали отдельно каждый номер, — подчеркнул певец. — Не было общей съемки, может быть только пять минут. Зрители были в масках».

Лев Лещенко также сообщил Федеральному агентству новостей о своих планах на Новый год.

«Я думаю, что это семейный праздник, и в этом году он особенно будет семейным, потому что все закрыто и никаких возможностей праздновать на стороне не будет, — сказал собеседник ФАН. — У меня просто будут гости дома, а, может, мы отпразднуем Новый год вдвоем с женой. Мы нарядили елки во дворе, украсили дом. Сделали такой, в общем, перформанс».

«Голубой огонек на Шаболовке» — российская развлекательная телепередача, выходящая ежегодно на телеканале «Россия-1» в ночь с 31 декабря на 1 января. Передача является преемницей «Голубых огоньков», выходивших на советском телевидении с 1962 до 1985 годы, а затем возрожденных уже на российском телевидении в 1998 году.

Напомним, что ранее ряд российских музыкантов объявили об отказе участвовать в новогодних телепрограммах.