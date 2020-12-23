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Врач объяснил, когда можно лечиться амбулаторно от коронавируса

Врач объяснил, когда можно лечиться амбулаторно от коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что пациентам необходимо находиться в больнице под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Поэтому после первого отрицательного теста на COVID-19 не торопитесь радоваться. Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал ФАН, обязательно ли долечиваться в больнице и почему необходимо сдавать тест дважды.

«Данное заявление абсолютно абсурдно. Мы должны понимать цели нахождения человека в больнице. Оно оправдано, только когда в стационары человек госпитализируется уже с определенными показаниями, и они требуют круглосуточного наблюдения медицинским персоналом», — пояснил врач-инфекционист.

Акинфиев считает, что нахождение человека в стационаре необходимо лишь для коррекции терапии, а также для подключения к кислороду. Переход на искусственную вентиляцию легких не обязателен.

«Бывает и неинвазивное подключение кислорода, то есть в виде маски. Тогда человеку нужно находиться в стационаре. Если же ему из всего лечения нужно утром и вечером выпить таблетку, тогда нахождение человека в больнице будет неоправданно», — резюмировал эксперт.

Врач объяснил, когда можно лечиться амбулаторно от коронавируса

По мнению врача, дело даже не в том, что буду нагружаться стационары и медработники, но и самому человеку самому психологически будет некомфортно находиться вне дома.

«Это совершенно неоправданно и экономически, и психологически. Ведь можно находиться у себя дома под наблюдением телемедицины — когда врач связывается с пациентом по скайпу или телефону», — рассказал собеседник ФАН.

Также инфекционист отметил, что два отрицательных мазка гарантируют точный результат.

«На самом деле два отрицательных мазка — более грамотный подход, поскольку имеет место ложноотрицательный результат. Бывает, у человека со слизистых вирус еще выделяется, а также могут быть особенности с забором мазка и транспортировкой. Либо пациента неправильно подготовили, вот и получается отрицательный результат», — объяснил Акинфиев.

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