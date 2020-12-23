Тарзан прилетел на остров к Королевой и заявил о продаже квартиры, где изменял ей

Москва, 23 декабря. Известный российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко продал квартиру, в которой встречался с любовницами, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Стриптизер, также известный как Тарзан, рассказал об этом своей жене — певице Наташе Королевой, которая стала первой участницей «шоу-выживалити» под названием «Племя», стартовавшее в эфире канала на этой неделе.

Проект — это эксперимент, в котором звезды отечественного шоу-бизнеса отправляются на остров в племя аборигенов, чтобы попытаться выжить в дикой природе и заодно испытать себя.

Героем премьерных выпусков стала как раз Королева. Певица отправилась на остров неподалеку от Занзибара, чтобы «обнулиться и перезагрузиться». Однако уже через несколько дней спокойствие Наташи закончилось, ведь туда вскоре прибыл и Глушко.

Он признался, что продал квартиру, в которой изменял ей с любовницами, поскольку решил, что супруга все равно не смогла бы вернуться туда после всего, что случилось.

«Я хочу тебе сообщить одну новость, которую ты еще не знаешь, — заявил Глушко. — Я продал квартиру. Решил, раз уж она такая несчастливая для нашей семьи и в ней собрался весь комок грязи, то ее лучше продать. Я знаю, что ты морально туда не хочешь возвращаться».

Однако Королева была не согласна с решением мужа. Впоследствии она объяснила, почему.

«В чем квартира виновата? — вопросила она риторически. — Диван бы этот продала. Правда, девушка с обостренной фантазией рассказывала, что они якобы кувыркались на семейном ложе и чуть ли не в моих пижамах. Но на самом деле все гораздо прозаичнее».

Сможет ли Наташа принять решение Сергея и какие испытания ждут супругов на экзотическом острове, можно будет узнать в четверг в вечернем эфире «Пятницы!».

Кстати, интересно, как именно и почему Глушко оказался в тропиках.

«Я узнал у телеканала «Пятница!», куда полетела моя половинка, и поехал за ней, — признался он. — Во взаимоотношениях, когда возникают кризисные ситуации, надо быть вместе. И вместе встречать удары судьбы!»

Самое любопытное, что Наташу появление мужа не очень-то и обрадовало.

«Ну елки-палки, только я смылась, только стала обживаться в племени и уходить мыслями от всего… — посетовала она. — Появление Сереги было большим обломом!»

Ранее стало известно, что Королева и Глушко потеряли ребенка на фоне громкого скандала из-за появившихся несколько лет назад в Сети фотографий интимного содержания.

До этого некая Анастасия Шульженко, у которой был непродолжительный роман с Тарзаном, выложила в социальной сети Instagram снимок, где она целует Сергея в щеку. Девушка также написала, что, предав огласке роман со стриптизером, она «отомстила» Королевой.