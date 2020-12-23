В Госдуме назвали главную цель «Северного потока — 2»

Санкт-Петербург, 23 декабря. О главной цели строительства «Северного потока — 2» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«На кону стоит влияние России или Америки на Европу — главного мирового экономического субъекта. Коммерческая составляющая там очень низкая. Мы подаем это как коммерческую конкуренцию, но на самом деле это не совсем так. Отмечу, сжиженный газ не может обеспечить полноценную конкуренцию трубному газу», — рассказал Сергей Калашников.

По мнению депутата, частная выгода в данном вопросе не очень важна. Однако он согласился с аргументацией о положительной роли вовлечения западного капитала в «Северный поток — 2».

«Конечно же, политический и коммерческий интересы взаимно переплетаются. Вопрос в том, что является системообразующим фактором. На мой взгляд, любой стратегический игрок рассуждает так: «Да, может, здесь я проиграл, но зато там выиграл». Прежде всего в приоритете США стоит объединенная Европа, потому что она находится в более выгодном положении по всем показателям. Поэтому речь и идет о борьбе за Европу», — объяснил Калашников.

Датская трубоукладочная баржа «Фортуна» с 15 января 2021 года планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2». Вместе с «Фортуной» будут работать суда Морской спасательной службы России «Балтийский исследователь», «Мурман» и другие. В области проведения работ будет создана временная запрещенная зона на 200 метров в каждую сторону от укладки труб. Нынешняя готовность газопровода — 93%. Пауза в реализации проекта связана с тем, что в декабре 2019 года швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных американских санкций.