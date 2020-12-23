Иосиф Пригожин рассказал, чем может заняться певица Валерия на посту депутата Госдумы

Москва, 23 декабря. В работе певицы Валерии в качестве депутата Госдумы одним из приоритетных направлений может стать защита культурных ценностей. Об этом в беседе с ФАН сообщил муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин высказался по поводу неподтвержденных сообщений о том, что его супруга фигурирует в списке кандидатов в нижнюю палату парламента.

«Мне трудно комментировать слухи. С нами никаких консультаций никто не вел. Если такие разговоры идут, то, наверное, без нас», — отметил собеседник.

По его словам, предположения о возможной политической карьере супруги не отменяют того факта, что эстрада играет важную роль в ее жизни.

«Мне кажется, она может быть гораздо полезнее вне думских выборов. У нее есть голос и желание петь, выступать. Для себя она это не рассматривает пока. Таких предложений пока нам не поступало», — сказал продюсер.

В завершение он предположил, каким вопросам его супруга могла бы уделить внимание, будучи депутатом Госдумы.

«Я допускаю, что интересы индустрии, защиты наших культурных ценностей, наверное, были бы в приоритете», — подытожил Иосиф Пригожин.

Ранее продюсер высказался по поводу сообщений о возможном завершении телепроекта «Дом-2». По его словам, это шоу не оказывало дурного влияния на молодое поколение, а было лишь его отражением.