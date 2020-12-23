СК предъявил обвинение шестерым членам банды убийц-националистов

Москва, 23 декабря. Правоохранители предъявили обвинения участникам группировки, которые убивали людей на почве национальной ненависти. В арсенале фигурантов было холодное и огнестрельное оружие.

По версии сотрудников СК, злоумышленники совершали преступления в начале 2000-х годов. Одно из убийств было записано на видео, что и помогло собрать доказательства в отношении злоумышленников. Расправа над представителем страны ближнего зарубежья была совершена с целью демонстрации идеологии национализма. Одним из участников преступления был глава ряда запрещенных в России организаций Максим Марцинкевич, известный как Тесак.

Установлено, что преступники орудовали на территории Подмосковья и Смоленской области. Наиболее активными участниками противозаконной деятельности были: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин и Семен Токмаков (более известный как «Бус»).

В ходе оперативных действий у фигурантов изъяты ножи, пистолеты и литература националистического толка. Марцинкевич до суда не дожил, совершив суицид.