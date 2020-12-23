Ливийская компания обвинила боевиков ПНС в хищении водонапорного оборудования

Триполи, 23 декабря. Группа преступников похитила оборудование с артезианской скважины на западе Ливии, пишет Address Libya.

По данным издания, нападению подвергся «колодец №166» на участке «Аль Хассуна — равнина Джафара». Джихадисты забрали не только двигатель и трубы, которые качали воду, но и электрический щиток с проводами.

Представители управляющей компании предположили, что похитителями оказались боевики Правительства национального согласия. Они воспользовались отсутствием охраны для личного обогащения. Не исключено, что все оборудование пойдет на металлолом.

Специалисты уже приступили к замене поврежденных элементов и установлению резервного двигателя с трубами, чтобы возобновить подачу воды в жилые районы. В настоящий момент сотни ливийцев страдают от действий бандитов.

Это не первый случай, когда преступные группировки доставляют неудобства жителям Триполи. Джихадисты на постоянной основе срезают километры высоковольтных проводов и сдают их на металлолом.

Ливийские компании неоднократно обращались к «Министерству внутренних дел» Правительства национального согласия с требованием обеспечить безопасность в регионе и защитить оборудование от мародерства. Представители «МВД» ПНС до сих пор никак не отреагировали на поступающие жалобы.