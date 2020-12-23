Эксперт рассказал, в какой валюте не стоит хранить сбережения

Доктор экономических наук Александр Ишханов поделился с ФАН, какой валюте не стоит доверять свои сбережения в ближайшие годы.

По мнению специалиста, всегда лучшим способом для хранения денег была диверсификация, то есть хранение накоплений в разных валютах и в разных формах. Однако на сегодняшний день уверенности не вселяет ни одна денежная единица, представленная на мировом рынке.

«Я бы побоялся хранить деньги в долларах. Америка слабеет, доллар ничем не обеспечен. Рано или поздно валюта может рухнуть, а сама страна перестанет существовать в таком виде, в каком мы видим ее сейчас», — считает Ишханов.

Кроме того, доктор экономических наук полагает, что, если бы у доллара была достойная замена, он бы «давно рухнул». Но евро на эту роль не подходит.

«Это не идеальная валюта. Евро – это региональная денежная единица. Чтобы использовать ее в мире вместо доллара, нужна огромная эмиссия. На это зона евро никогда не пойдет. Единую валюту нужно создавать с равными странами, а здесь — есть сильные, есть не очень. В этом ошибка», — объясняет специалист.

Все же Александр Ишханов полагает, что евро лучше доллара. Но у денежной единицы США есть неоспоримое преимущество.

«Доллар используется во всем мире, а евро нет. Кому нужны другие валюты, если за них нельзя ничего купить. Невозможно предугадать катастрофу. Мы проснулись, а по новостям уже объявляют, что случилось что-то страшное», — отмечает Ишханов.

Не доверяет эксперт и фунтам стерлингов. В свете последних событий — выхода Великобритании из Евросоюза — анализировать эту валюту следует исходя из последствий этого процесса. И все же Ишханов считает, что Великобритания не та страна, которая сможет фунт стерлингов имитировать на весь мир, чтобы использовать его как ведущую валюту.

«Наилучшим решением для хранения денег я бы все-таки избрал доллары и рубли. Доллар вырос — рубль упал, и наоборот. Один счет потеряет, другой счет приобретет, поэтому диверсификация — это самое надежное», — уверен Ишханов.

Сам доктор экономических наук доверился бы той валюте, которую бы создали пусть не все страны мира, но поддержали 50 держав, к которым со временем подключились и остальные государства.

«Мировая валюта нужна, но это не доллар. Доллар уже ослабел. Так что нужно быть в этом плане очень внимательными», — добавил эксперт.

Ранее ведущий аналитик инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич рассказал, на какую валюту лучше менять рубли в ближайшее время.