В Росгвардии назвали самые надежные способы защитить жилище от воров на Новый год

Москва, 23 декабря. Одним из самых эффективных и надежных способов защиты жилища от грабителей в новогодние праздники станет установка сигнализации с подключением на пульты вневедомственной охраны. Такую рекомендацию дали в Росгвардии.

Всем, кто решит отметить наступление Нового года вне дома, стоит заранее позаботиться о безопасности своих квартир, предупреждают в Росгвардии.

«Как показывает практика, именно в январские праздники квартиры становятся объектами повышенного внимания для злоумышленников, что приводит к резкому всплеску числа квартирных краж, — отмечают в ведомстве. — В наше время на просторах Интернета можно найти немало советов, как защитить свое жилье: это и имитация присутствия хозяев, и конспирация отъезда, и лжемаячки над дверью».

Все эти рекомендации, по словам сотрудников Росгвардии, могут быть полезными и имеют право на существование, однако не дают стопроцентной гарантии того, что в дом не проберутся незваные гости.

Среди самых надежных способов защитить квартиру от воров в Росгвардии называют установку охранной сигнализации с подключением на пульты вневедомственной охраны. По данным ведомства, только в Москве в этом году на пульты централизованного наблюдения (ПЦН) поступило свыше 16,5 тысячи сигналов «тревога» с охраняемых квартир.

Наибольший интерес для воров-домушников представляют квартиры, расположенные на первых, вторых и последних этажах: злоумышленники пользуются подъездными козырьками, крышами пристроек и даже деревьями под окнами. Эксперты по безопасности советуют хозяевам таких квартир оборудовать окна решетками, а также установить датчики, реагирующие на повреждение стекла или снятие оконной рамы.

«В марте этого года сотрудники вневедомственной охраны на западе Москвы задержали вора-домушника, — приводят пример в Росгвардии. — Злоумышленник взобрался на второй этаж по газовой трубе, разбил окно и проник в квартиру. Но благодаря установленной охранной сигнализации вор поживиться не успел — через две минуты росгвардейцы задержали его с поличным прямо в квартире».

Также в Росгвардии рекомендуют установить две двери с замками разного типа, причем одна из них должна быть из прочного металла с укрепленной каркасной рамой. По возможности в ведомстве советуют установить кнопку экстренного вызова и сигнальные извещатели, определяющие целостность периметра помещения. Они реагируют на любые передвижения в охраняемой зоне, и пройти незамеченными могут только домашние животные.

Для тех, кто арендует жилье и не готов устанавливать специальные средства охраны, есть проверенные рекомендации. Например, установить хорошие отношения с соседями и попросить их присматривать за квартирой, включать и выключать периодически свет или телевизор, вынимать корреспонденцию из почтового ящика. Нельзя оставлять открытыми окна и форточки, балконные двери, а перед отъездом нужно плотно задернуть шторы.

Специалисты также рекомендуют не публиковать в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе или поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Впрочем, в Росгвардии обращают внимание на то, что все эти меры являются лишь сдерживающими факторами и не гарантируют защиты от незаконного проникновения в квартиру.

«Если вор задался целью и квартира не оснащена охранной сигнализацией, он сделает все возможное, чтобы в нее проникнуть», — констатировали в ведомстве.

В Росгвардии добавляют, что время прибытия групп быстрого реагирования по сигналу тревоги в настоящее время составляет пять минут, а передвижение экипажей координирует дежурный. В случае непредвиденных обстоятельств он направляет другой или дополнительный экипаж, находящийся поблизости.