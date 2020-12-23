Турецкие офицеры в Триполи тренируют боевиков ПНС Ливии

Триполи, 23 декабря. Министерство обороны Турции продолжает обучение боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Издание Afrigate News со ссылкой на ведомство сообщает, что военные республики начали подготовку джихадистов по использованию стрелкового оружия на авиабазе Аль-Ватыя и спецобъекте в Мисурате. Эти действия противоречат женевским соглашениям и режиму постоянного прекращения огня.

«Учебный курс проходит в рамках сделки о военном сотрудничестве, заключенного между Турцией и Ливией», — говорится в послании Минобороны страны.

Примечательно, что документ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром ПНС Файезом Сарраджем, до сих пор не признало международное сообщество. В связи с этим, он не имеет никакой юридической силы.

Правительство Турции обвиняют в незаконном вмешательстве во внутренние дела Ливии. В частности, ВС республики на постоянной основе перебрасывают наемников, боеприпасы и военную технику на подконтрольные триполитанским «властям» территории. Это напрямую нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава дипмиссии ЕС Жозеп Боррель осудил действия Анкары в североафриканском государстве.