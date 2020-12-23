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Британского премьера Бориса Джонсона удачно обматерили на Рождество

Британского премьера Бориса Джонсона удачно обматерили на Рождество

Нецензурная песня про британского премьера Бориса Джонсона так понравилась слушателям, что взлетела в самый топ музыкальных рождественских чартов, заняв в iTunes второе место между Мэрайей Кэри и LadBaby (псевдоним популярного британского блогера Марка Яна Хойла). О забавном триумфе Джонсона сообщает британская Mirror.

Максимально цензурный перевод слов этой песни: «Борис Джонсон — гребаный засранец», так что ни на радио, ни на телевидении новый хит наверняка не прозвучит. Тем не менее, музыкальные критики не исключают, что столь удачно обруганный Джонсон может стать лидером в рождественских чартах, поскольку популярность трека только растет.

Лидер исполнившей композицию комедийной музыкальной группы, название которой мы тоже воздержимся приводить, предположительно, Майк Гиббонс, который получил известность своими выступлениями в пабах. Одна из его популярных песен посвящена Brexit. Тем не менее, группа старается сохранить инкогнито, а имя ее фронтмена никогда официально не разглашалось.

Мэрайя Кэри возглавила рождественские чарты впервые за 26 лет

В песне, продолжительностью в одну минуту и 22 секунды, музыканты только раз за разом повторяют бранные слова, присовокупляя их к имени британского премьера.

Этот трек сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Мэрайи Кэри (композиция All I Want For Christmas is You), которая возглавила чарты в этом месяце впервые за 26 лет.

Во время воскресного официального показа чартов ведущая Кэти Тистлтон заявила:

«Поскольку в треке о Борисе Джонсоне так много плохих слов, мы не можем включить ее в дневное Radio 1».

Отметим, британский премьер Борис Джонсон неоднократно повергался критике, как в самой Британии, так и за рубежом. Известно, что в апреле Джонсон перенес коронавирусную инфекцию, из-за чего был помещен в больницу.

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