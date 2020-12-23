Датское морское управление анонсировало начало работ по прокладке на своей территории участка «Северного потока — 2». По данным, представленным морским ведомством Дании, строительство газопровода начнется 15 января 2021 года.

Политическую и экономическую значимость этого анонса как для России, так и для Европы трудно переоценить. Дело в том, что в свое время именно Дания встала на пути прокладки СП-2, чем вызвала увеличение сроков строительства газопровода.

Трудное строительство

Строительство «Северного потока — 2» было начато 3 мая 2018 года. И практически сразу столкнулось с противодействием со стороны западных стран. В том числе и тех, по территории которых должны пролегать трубы СП-2.

Например, Дания очень долгое время не давала разрешения на прокладку труб в своей исключительной экономической зоне. При этом «пауза» была настолько существенной, что ряд экспертов тогда заговорили о том, что в итоге проект трубопровода и вовсе не будет завершен.

Затем были санкции США и отказ швейцарских компаний с кораблями-трубоукладчиками работать на этой стройке. Так или иначе, изначально планировалось завершить строительство СП-2 к концу 2019 года. Но, как мы видим, сейчас речь идет о первом квартале 2021. И это в лучшем случае.

На сегодняшний день, по словам президента РФ Владимира Путина, сказанными им на большой ежегодной пресс-конференции, строительство германского участка трубопровода почти завершено. Осталось проложить 160 километров. Это 320 километров труб, если считать сразу обе ветки газопровода, которые, кстати, именно так, параллельно, и прокладываются российским судном «Фортуна».

Тем не менее чиновники тех же США ясно высказывают намерение «давить» и «препятствовать» строительству российского газопровода. О введении таких санкций в июле 2020 говорил глава Госдепартамента США Майк Помпео. Обращаясь к европейским партнерам по строительству газопровода Помпео, заявил:

«Убирайтесь сейчас. Или вы идете на риск».

В декабре заместитель помощника главы Госдепартамента Кристофер Робинсон заявил по поводу «Северного потока» следующее:

«Эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод… Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект».

И снова санкции

О чем в данном случае идет в первую очередь речь? Например, о пока не принятом военном бюджете США, в котором на законодательном уровне «вшиты» санкции и прочее противодействие «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку». При этом мотивировка этого противодействия звучит в американских документах особенно цинично. США будут противодействовать российским газовым проектам «для обеспечения топливно-энергетической безопасности Европы».

Кстати, риторика о том, что и СП-2 и «Турецкий поток» — это не экономические, а политические инициативы, с американских трибун раздаются уже давно. Тот же Помпео уже не раз заявлял, что российский газопровод — это не что иное, как еще один рычаг давления и воздействия Москвы на Европу.

Работать эти санкции будут, судя по всему, по тому же принципу, что и недавние аналогичные меры Минторга США, наложенные на 45 российских компаний. Суть мер в запрете на сотрудничество иностранных корпораций с этими российскими предприятиями. Санкционные меры в отношении СП-2 ровно об этом же: запрет на какое бы то ни было участие европейский компаний в работе по строительству «Северного потока — 2», начиная, собственно, от укладки труб и заканчивая сделками по оказанию страхового обеспечения. И если европейские компании нарушат этот запрет, то санкции применят уже к ним.

Рынок решает все

Что бы ни говорили американцы про «политическую составляющую», кажется, дело все же в экономике. Поскольку у США есть планы на то, чтобы выйти на европейский газовый рынок и поставлять в ЕС свой сжиженный газ. Но, по словам Владимира Путина, этот газ будет стоить Европе на 20% дороже российского.

И ровно поэтому, невзирая на санкционные препятствия, Германия в данном вопросе противодействует Штатам, заявляя о том, что «Северный поток — 2» соответствует национальным интересам этой страны.

А вслед за Германией, видимо, поняли свою выгоду и датчане. Потому что топливо этой северной стране действительно нужно. И в силу климатических особенностей это должно быть дешевое и качественное топливо в большом количестве. Что и готова предоставить Россия.

Ряд европейских экспертов, к слову, открыто говорят о том, что «США уже ничего не смогут противопоставить этому проекту». В частности, болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова, заявила, что «США не в силах остановить «Северный поток — 2», так как не могут предложить альтернативу».

«Кроме того, американцы не имеют инструментов, которые способны остановить строительство газовой трубы из России в Европу», — добавила она.

На руку России сейчас играет и «зависший» военный бюджет США, который отказывается принимать действующий президент Дональд Трамп. Однако есть все основания полагать, что избранный президент Джозеф Байден, который официально вступит в должность 20 января следующего года, этот бюджет примет, а вместе с ним и санкции против российских газопроводов.

Впрочем, в данной ситуации все зависит не столько от Штатов, сколько от политической воли европейских стран-партнеров по строительству СП-2. Стоит напомнить, что российский газопровод должен проходить и уже проходит через территории Швеции, Дании, Германии и Финляндии. Итоговая длина его составляет 1234 километра, или 2468 — по двум ниткам газопровода.