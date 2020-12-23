Женщину избили под Челябинском за комментарий под фото экс-любовника с новой пассией

Челябинск, 23 декабря. Правоохранительные органы проводят проверку по факту избиения женщины на глазах ее ребенка. Как стало известно ФАН, пострадавшая выложила критический комментарий под фотографией, где был изображен ее бывший мужчина со своей новой пассией.

Жительница закрытого административно-территориального образования Озерск в Челябинской области увидела фотографию своего бывшего возлюбленного в одной из социальных сетей. Мужчина был изображен со своей подругой, которая выглядела гораздо старше него. Оскорбленная недавней разлукой дама не выдержала и оставила ироничную надпись под изображением счастливой пары.

«Она написала, что новая спутница по возрасту годится мужчине в матери. Естественно, человек разозлился и пришел на разборки, — рассказал ФАН источник в полиции. — Возле квартиры между мужчиной и женщиной разгорелся скандал, свидетелем которого стала малолетняя дочь потерпевшей. В ходе разборок бывший возлюбленный приставлял нож к горлу женщины и угрожал ей убийством. Потом со всего маху ударил ее головой в лицо».

После удара из носа женщины хлынула кровь. Она упала, злодей нанес ей несколько ударов ногами, а потом заставил извиняться. Женщина безоговорочно согласилась. Ее монолог мужчина записывал на мобильный телефон. В это время дочь жертвы избиения сумела забежать в квартиру и спрятаться.

После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Ей назначили прохождение судебно-медицинской экспертизы. Это нужно для того, чтобы выяснить тяжесть полученных повреждений. От результатов экспертизы будет зависеть наказание для подозреваемого в избиении женщины.